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Як заспокійливе для нього — Анна Кошмал зізналася, у чому секрет її тривалих стосунків з чоловіком

27 травня 2024 13:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Кошмал заговорила про свій шлюб — відео
Українська акторка театру та кіно Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал зізналась шанувальникам, як їй вдається довгий час зберігати кохання у шлюбі. Зірка вірить в успіх свого чоловіка та підтримує теплими словами.

Про це вона розповіла у програмі "Ближче до зірок".

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Анна Кошмал про стосунки з чоловіком

Артистка не ділиться подробицями сімейного життя зі своїми підписниками. Вона зізналася, що її коханий уникає публічності і зірка поважає його особисті кордони.

У грудні цього року подружжя буде святкувати сьому річницю весілля. Закохані вже тривалий час разом розділяють не лише радісні моменти, а й складнощі. Зірка відкрила завісу особистого життя та розповіла, як їй вдається підтримувати теплі стосунки із чоловіком вже доволі тривалий час.

Анна Кошмал розповіла про свій шлюб
Українська акторка театру та кіно Анна Кошмал з чоловіком Іваном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Кошмал намагається завжди підтримувати свого коханого у складних життєвих ситуаціях та вірить у те, що він здатен подолати усі негаразди та досягти успіху. Зірка є оптимісткою, а ось її чоловік — реалістом. Такі відмінності не роз'єднують пару, а навпаки об'єднують та дозволяють по-іншому сприймати ту чи іншу ситуацію.

"Я можу замріятися й "бачу ціль, не бачу перешкод", а ось мій чоловік мені каже: "Повертайся на землю, треба розуміти, що є такі й такі речі". Я для нього, як заспокійливе, і завжди кажу, що все буде добре та ми з усім впораємося. Тобто ми одне для одного незамінні. Впевнена, що на цьому тримаються найуспішніші шлюби", — поділилася Кошмал.

Пару об'єднують не лише сімейні стосунки, а й ділові. Подружжя має спільний бізнес — виробництво косметики з органічних компонентів.

Раніше ми писали, що акторку Анну Кошмал захейтили жителі Молдови за відмову говорити з ними російською мовою. А також зірка "Сватів" стала тітонькою.

шлюб
відносини
Свати
Анна Кошмал
українські зірки
Секрети
кохання

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