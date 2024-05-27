Анна Кошмал заговорила про свій шлюб — відео

Українська акторка театру та кіно Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Відома українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал зізналась шанувальникам, як їй вдається довгий час зберігати кохання у шлюбі. Зірка вірить в успіх свого чоловіка та підтримує теплими словами.

Про це вона розповіла у програмі "Ближче до зірок".

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Анна Кошмал про стосунки з чоловіком

Артистка не ділиться подробицями сімейного життя зі своїми підписниками. Вона зізналася, що її коханий уникає публічності і зірка поважає його особисті кордони.

У грудні цього року подружжя буде святкувати сьому річницю весілля. Закохані вже тривалий час разом розділяють не лише радісні моменти, а й складнощі. Зірка відкрила завісу особистого життя та розповіла, як їй вдається підтримувати теплі стосунки із чоловіком вже доволі тривалий час.

Українська акторка театру та кіно Анна Кошмал з чоловіком Іваном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Кошмал намагається завжди підтримувати свого коханого у складних життєвих ситуаціях та вірить у те, що він здатен подолати усі негаразди та досягти успіху. Зірка є оптимісткою, а ось її чоловік — реалістом. Такі відмінності не роз'єднують пару, а навпаки об'єднують та дозволяють по-іншому сприймати ту чи іншу ситуацію.

"Я можу замріятися й "бачу ціль, не бачу перешкод", а ось мій чоловік мені каже: "Повертайся на землю, треба розуміти, що є такі й такі речі". Я для нього, як заспокійливе, і завжди кажу, що все буде добре та ми з усім впораємося. Тобто ми одне для одного незамінні. Впевнена, що на цьому тримаються найуспішніші шлюби", — поділилася Кошмал.

Пару об'єднують не лише сімейні стосунки, а й ділові. Подружжя має спільний бізнес — виробництво косметики з органічних компонентів.

Раніше ми писали, що акторку Анну Кошмал захейтили жителі Молдови за відмову говорити з ними російською мовою. А також зірка "Сватів" стала тітонькою.