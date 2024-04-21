Анна Кошмал зізналася, що думає про акторів-путіністів зі "Сватів"

Українська акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Відома українська акторка Анна Кошмал висловилася про своїх колег із Росії, з якими грала у популярному серіалі "Свати". Зірка заявила про те, що на зйомках в неї з артистами склалися виключно робочі відносини.

Про це вона розповіла у розважальному проєкті "Вихідний 2.0".

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З усіх російських акторів відомого серіалу "Свати", лише Олександр Феклістов, який зіграв Берковича, засудив криваву політику Кремлю. Хоча Кошмал не дружила з ним під час зйомок, вона знала про його проукраїнську позицію і впевнена у тому, що він вже виїхав з країни-агресорки.

"Феклістов, так, завжди був дуже проукраїнським. Я особисто з ним не спілкувалася, лише бачила його підтримку. Відео, яке він записав. Я впевнена, що він поїхав. У нього вже і так були плани. Наскільки я знаю", — пояснила акторка.

Російський актор Іван Добронравов, який зіграв у "Сватах" Івана Будько, неодноразово відвідував поранених окупантів та підтримав анексію Криму. Тетяна Кравченко (Валюха) незважаючи на те, що народилась в Україні, повірила у методичку пропагандистів і відкрито підтримала вбивства своїх земляків.

А Олеся Железняк (Лариса Буханкіна) виявилася палкою прихильницею Путіна та заявила про те, що пишається таким президентом.

Анна Кошмал заявила про те, що під час зйомок "Сватів" в неї були суто робочі стосунки із акторами-путіністами і вона з ними не спілкувалася навіть до війни. Вона не очікувала від них того, що вони підтримають українців, а тому і не була розчарована у їх позиції.

"На хвору людину якось дивно ображатися. Всі чомусь думають, якщо ми в серіалі родина, то у нас і в житті такі відносини. Але це неправда. Ми ніколи поза проєктом не листувалися, не зідзвонювалися. У мене навіть немає жодного номера телефона тих людей. У нас ніколи не було контакту. Ми приїхали, попрацювали й роз'їхалися. Ніколи не було ніяких родинних зв’язків. Лише робочі стосунки. Я нічого від них не чекала. У мене не було жодних розчарувань чи образ", — додала Анна Кошмал.

Раніше ми писали, що акторку Анну Кошмал захейтили жителі Молдови за відмову говорити з ними російською мовою. А також зірка "Сватів" стала тітонькою.