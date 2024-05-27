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Как успокоительное для него — Анна Кошмал призналась, в чем секрет ее длительных отношений с мужем

27 мая 2024 13:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Кошмал заговорила о своем браке
Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал призналась поклонникам, как ей удается долго сохранять любовь в браке. Звезда верит в успех мужа и поддерживает теплыми словами.

Об этом она рассказала в программе "Ближе к звездам".

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Анна Кошмал об отношениях с мужем

Артистка не делится подробностями семейной жизни со своими подписчиками. Она призналась, что ее любимый избегает публичности и звезда уважает его личные границы.

В декабре этого года супруги будут праздновать седьмую годовщину свадьбы. Влюбленные уже долго вместе разделяют не только радостные моменты, но и сложности. Звезда открыла занавес личной жизни и рассказала, как ей удается поддерживать теплые отношения с мужчиной уже достаточно долго.

Анна Кошмал рассказала о своем браке
Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал с мужем Иваном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Кошмал старается всегда поддерживать своего любимого в сложных жизненных ситуациях и верит в то, что он способен преодолеть все проблемы и добиться успеха. Звезда оптимистка, а вот ее муж — реалист. Такие отличия не разъединяют пару, а наоборот объединяют и позволяют по-другому воспринимать ту или иную ситуацию.

"Я могу помечтать и "вижу цель, не вижу препятствий", а вот мой муж мне говорит: "Возвращайся на землю, надо понимать, что есть такие и такие вещи". Я для него, как успокоительное, и всегда говорю, что все будет хорошо и мы со всем справимся. То есть мы друг для друга незаменимы. Уверена, что на этом держатся самые успешные браки", — поделилась Кошмал.

Пара объединяют не только семейные отношения, но и деловые. У супругов есть общий бизнес — производство косметики из органических компонентов.

Ранее мы писали, что актрису Анну Кошмал захейтили жители Молдовы за отказ говорить с ними на русском языке. А также звезда "Сватов" стала тетей.

брак
отношения
Сваты
Анна Кошмал
украинские звезды
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любовь

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