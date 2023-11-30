Як за 25 років змінилися актори Таксі — хто продовжив кар'єру, а хто завершив

Кадр з легендарного фільму "Таксі". Фото: Pinterest

Легендарний французький фільм "Таксі" вперше вийшов на екрани ще у 1998 році, і з того моменту одразу ж став культовим. Актори кіно швидко отримали популярність, тому настав час подивитися, як за 25 років змінилися головні зірки фільму.

Новини.LIVE показує, як змінилися головні зірки фільму "Таксі".

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Самі Насері

До початку зйомок фільму у Самі були серйозні проблеми з законом, зокрема, він сидів у в’язниці чотири роки через пограбування. Після того, як Самі вийшов на волю, він почав свою кар’єру актора. Завдяки фільму "Таксі" Самі, який грав там роль таксиста на ім’я Данієль Моралес, став дуже популярним актором.

Самі Насері навіть потрапив до бази сайту "Миротворець", адже у 2017 році незаконно поїхав до Криму. Крім того, головний актор "Таксі" грав ролі в російських фільмах. Зараз йому вже 61 рік, він зустрічається з дівчиною Афіною, яка молодша за нього на 33 роки, і має сина Джуліана.

Самі Насері в ролі Данієля і сьогодні. Фото: Sante+

Фредерік Діфенталь

Вперше Фредерік з’явився на зйомках культового фільму, коли йому було 30 років, і одразу ж став дуже популярним. Але після завершення проєкту кар’єра Фредеріка, який грав роль інспектора Емільєна, почала псуватися, адже він знімався у фільмах, які не мали великого успіху.

Про особисте життя 54-річної зірки відомо дуже мало. Спочатку він одружився з акторкою Гвендолін Амон, яка народила йому первістка, а зараз актор у стосунках з дівчиною Стефані. Пара виховує спільних доньок і сина від першого шлюбу Фредеріка.

Фредерік Діфенталь у ролі Емільєна і зараз. Фото: Sante+

Бернар Фарсі

Чоловік вперше зіграв роль комісара Жибера в 49 років, а до цього він активно знімався у кіно, але як другорядний актор. Втім, після зйомок у фільмі "Таксі" Бернара почали брати на важливі ролі. Зокрема, він зіграв у фільмах "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра", "Великий Шарл" тощо.

Зараз йому 74 роки, на екранах він майже не з’являється, а про його особисте життя відомо небагато.

Бернар Фарсі в ролі Жибера і зараз. Фото: Sante+

Маріон Котіяр

Французька телезірка зіграла роль нареченої Данієля на ім’я Лілі, коли їй було лише 22 роки. Завдяки фільму "Таксі" акторка стала дуже популярною не тільки у Франції, а й за її межами. В неї досить багато престижних премій, а у 2008 році вона навіть отримала премію "Оскар" за найкращу роль у фільмі іноземною мовою.

Зараз Маріон вже 47 років, вона продовжує активно з’являтися на екранах, а в особистому житті в неї все добре. Зірка зараз у шлюбі з актором Гійомом Кане, з яким виховує сина Марселя та доньку Луїз.

Маріон Котіяр у ролі Лілі і сьогодні. Фото: Sante+

Емма Віклунд

Шведська акторка Емма Віклунд вперше зіграла роль сильної жінки на ім’я Петра ще у 29 років. Але після завершення зйомок Емма більше не з’являється у кіно. Відомо, що зараз вона у Швеції і активно займається кар’єрою моделі.

Сьогодні у 54-річної Емми є донька Тайра і син Еліс, яких вона народила від першого шлюбу зі шведським журналістом Гансом Віклундом.

Емма Віклунд у ролі Петри і сьогодні. Фото: Sante+

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