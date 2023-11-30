Как за 25 лет изменились актеры Такси — кто продолжил карьеру, а кто закончил

Кадр из легендарного фильма "Такси". Фото: Pinterest

Легендарный французский фильм "Такси" впервые вышел на экраны еще в 1998 году, и с того момента сразу же стал культовым. Актеры кино быстро получили популярность, поэтому пора посмотреть, как за 25 лет изменились главные звезды фильма.

Новини.LIVE показывает, как изменились главные звезды фильма "Такси".

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Сами Насери

До начала съемок фильма у Сами были серьезные проблемы с законом, в частности, он сидел в тюрьме четыре года из-за ограбления. После того, как Сами вышел на свободу, он начал свою карьеру актера. Благодаря фильму "Такси" Сами, игравший там роль таксиста по имени Даниэль Моралес, стал очень популярным актером.

Сами Насери даже попал в базу сайта "Миротворец", ведь в 2017 году незаконно поехал в Крым. Кроме того, главный актер "Такси" играл роли в российских фильмах. Сейчас ему уже 61 год, он встречается с девушкой Афиной, которая младше него на 33 года, и имеет сына Джулиана.

Сами Насери в роли Даниэля и сегодня. Фото: Sante+

Фредерик Дифенталь

Впервые Фредерик появился на съемках культового фильма, когда ему было 30 лет, и сразу стал очень популярным. Но после завершения проекта карьера Фредерика, игравшего роль инспектора Эмильена, начала портиться, ведь он снимался в фильмах, которые не имели большого успеха.

О личной жизни 54-летней звезды известно очень мало. Сначала он женился на актрисе Гвендолин Амон, которая родила ему первенца, а сейчас актер в отношениях с девушкой Стефани. Пара воспитывает общих дочерей и сына от первого брака Фредерика.

Фредерик Дифенталь в роли Эмильена и сейчас. Фото: Sante+

Бернар Перси

Мужчина впервые сыграл роль комиссара Жибера в 49 лет, а до этого он активно снимался в кино, но как второстепенный актер. Впрочем, после съемок в фильме "Такси" Бернара начали брать на важные роли. В частности, он сыграл в фильмах "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Большой Шарл" и т.д.

Сейчас ему 74 года, на экранах он почти не появляется, а о его личной жизни известно немногое.

Бернар Фарси в роли Жибера и сейчас. Фото: Sante+

Марион Котияр

Французская телезвезда сыграла роль невесты Даниэля по имени Лили, когда ей было всего 22 года. Благодаря фильму "Такси" актриса стала очень популярной не только во Франции, но и за ее пределами. У нее достаточно много престижных премий, а в 2008 году она даже получила премию "Оскар" за лучшую роль в фильме на иностранном языке.

Сейчас Марион уже 47 лет, она продолжает активно появляться на экранах, а в личной жизни у нее все хорошо. Звезда сейчас в браке с актером Гийомом Кане, с которым воспитывает сына Марселя и дочь Луиз.

Марион Котияр в роли Лили и сегодня. Фото: Sante+

Эмма Виклунд

Шведская актриса Эмма Виклунд впервые сыграла роль сильной женщины по имени Петра еще в 29 лет. Но после завершения съемок Эмма больше не появляется в кино. Известно, что сейчас она находится в Швеции и активно занимается карьерой модели.

Сегодня у 54-летней Эммы есть дочь Тайра и сын Элис, которых она родила от первого брака со шведским журналистом Гансом Виклундом.

Эмма Виклунд в роли Петры и сегодня. Фото: Sante+

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