Букмекеры назвали десять стран, квалифицируемых со второго полуфинала Евровидения 2024

Каким странам второго полуфинала Евровидения букмекеры предсказывают войти в десятку лучших
Уже через час (в 22:00) в четверг, 9 мая, в шведском Мальме начнется прямой эфир второго полуфинала "Евровидения 2024". За выход в финал песенного конкурса претендуют 16 стран. Букмекеры уже определились с теми, кто попадет в десятку и квалифицируется в субботнее гранд-шоу.
Об этом сообщается на портале Eurovision World.
Кто пройдет в финал по данным букмекеров
Почти стопроцентный шанс (94%) имеют представители Швейцарии и Нидерландов. Они являются одними из фаворитов "Евровидения 2024" в целом. Также в десятку счастливчиков должны попасть Армения, Израиль, Греция, Норвегия, Грузия, Эстония, Бельгия и Австрия. Шесть стран, по прогнозам букмекеров, не пройдут: Сан-Марино, Дания, Албания, Чехия, Мальта и Латвия.
Список полуфиналистов Евровидения 2024
- Австрия: Kaleen — We Will Rave
- Албания: BESA — TITAN
- Бельгия: Mustii — Before the Party's Over
- Армения: LADANIVA — Jako
- Греция: Marina Satti — ZARI
- Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter.
- Дания: SABA — SAND
- Эстония: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
- Израиль: Eden Golan — Hurricane
- Латвия: Dons — Hollow
- Мальта: Sarah Bonnici — Loop
- Норвегия: Gåte — Ulveham
- Нидерланды: Joost Klein — Europapa
- Сан-Марино: MEGARA — 11:11
- Чехия: Aiko — Pedestal
- Швейцария: Nemo — The Code
Также на сцену во время второго полуфинала выйдут представители трех стран "Большой пятерки": Франции, Испании и Италии. Согласно правилам конкурса, они автоматически проходят в финал, поэтому за это не будут соревноваться.
Прямая трансляция второго полуфинала "Евровидение 2024" начнется на телеканале "Суспільне Культура" в 22:00. Также шоу можно посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса.
Напомним, ранее мы рассказывали, что шведский певец нарушил правила "Евровидения" из-за Палестины. Также мы рассказывали, как украинские звезды прокомментировали выступление Jerry Heil и Alyona Alyona на "Евровидении".
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