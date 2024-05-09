Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Каким странам второго полуфинала Евровидения букмекеры предсказывают войти в десятку лучших arrow

Каким странам второго полуфинала Евровидения букмекеры предсказывают войти в десятку лучших

9 мая 2024 21:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Букмекеры назвали десять стран, квалифицируемых со второго полуфинала Евровидения 2024
Представительница от Армении, певица LADANIVA. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже через час (в 22:00) в четверг, 9 мая, в шведском Мальме начнется прямой эфир второго полуфинала "Евровидения 2024". За выход в финал песенного конкурса претендуют 16 стран. Букмекеры уже определились с теми, кто попадет в десятку и квалифицируется в субботнее гранд-шоу.

Об этом сообщается на портале Eurovision World.

Читайте также:

Кто пройдет в финал по данным букмекеров

Почти стопроцентный шанс (94%) имеют представители Швейцарии и Нидерландов. Они являются одними из фаворитов "Евровидения 2024" в целом. Также в десятку счастливчиков должны попасть Армения, Израиль, Греция, Норвегия, Грузия, Эстония, Бельгия и Австрия. Шесть стран, по прогнозам букмекеров, не пройдут: Сан-Марино, Дания, Албания, Чехия, Мальта и Латвия.

Прогноз букмекеров
Прогноз букмекеров на второй полуфинал "Евровидения-2024". Скриншот: Eurovision World

Список полуфиналистов Евровидения 2024

  1. Австрия: Kaleen — We Will Rave
  2. Албания: BESA — TITAN
  3. Бельгия: Mustii — Before the Party's Over
  4. Армения: LADANIVA — Jako
  5. Греция: Marina Satti — ZARI
  6. Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter.
  7. Дания: SABA — SAND
  8. Эстония: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
  9. Израиль: Eden Golan — Hurricane
  10. Латвия: Dons — Hollow
  11. Мальта: Sarah Bonnici — Loop
  12. Норвегия: Gåte — Ulveham
  13. Нидерланды: Joost Klein — Europapa
  14. Сан-Марино: MEGARA — 11:11
  15. Чехия: Aiko — Pedestal
  16. Швейцария: Nemo — The Code

Также на сцену во время второго полуфинала выйдут представители трех стран "Большой пятерки": Франции, Испании и Италии. Согласно правилам конкурса, они автоматически проходят в финал, поэтому за это не будут соревноваться.

Прямая трансляция второго полуфинала "Евровидение 2024" начнется на телеканале "Суспільне Культура" в 22:00. Также шоу можно посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что шведский певец нарушил правила "Евровидения" из-за Палестины. Также мы рассказывали, как украинские звезды прокомментировали выступление Jerry Heil и Alyona Alyona на "Евровидении".

Евровидение
музыка
букмекеры
конкурс
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае