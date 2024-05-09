Букмекеры назвали десять стран, квалифицируемых со второго полуфинала Евровидения 2024

Представительница от Армении, певица LADANIVA. Фото: Reuters

Уже через час (в 22:00) в четверг, 9 мая, в шведском Мальме начнется прямой эфир второго полуфинала "Евровидения 2024". За выход в финал песенного конкурса претендуют 16 стран. Букмекеры уже определились с теми, кто попадет в десятку и квалифицируется в субботнее гранд-шоу.

Об этом сообщается на портале Eurovision World.

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Кто пройдет в финал по данным букмекеров

Почти стопроцентный шанс (94%) имеют представители Швейцарии и Нидерландов. Они являются одними из фаворитов "Евровидения 2024" в целом. Также в десятку счастливчиков должны попасть Армения, Израиль, Греция, Норвегия, Грузия, Эстония, Бельгия и Австрия. Шесть стран, по прогнозам букмекеров, не пройдут: Сан-Марино, Дания, Албания, Чехия, Мальта и Латвия.

Прогноз букмекеров на второй полуфинал "Евровидения-2024". Скриншот: Eurovision World

Список полуфиналистов Евровидения 2024

Австрия: Kaleen — We Will Rave Албания: BESA — TITAN Бельгия: Mustii — Before the Party's Over Армения: LADANIVA — Jako Греция: Marina Satti — ZARI Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter. Дания: SABA — SAND Эстония: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" Израиль: Eden Golan — Hurricane Латвия: Dons — Hollow Мальта: Sarah Bonnici — Loop Норвегия: Gåte — Ulveham Нидерланды: Joost Klein — Europapa Сан-Марино: MEGARA — 11:11 Чехия: Aiko — Pedestal Швейцария: Nemo — The Code

Также на сцену во время второго полуфинала выйдут представители трех стран "Большой пятерки": Франции, Испании и Италии. Согласно правилам конкурса, они автоматически проходят в финал, поэтому за это не будут соревноваться.

Прямая трансляция второго полуфинала "Евровидение 2024" начнется на телеканале "Суспільне Культура" в 22:00. Также шоу можно посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что шведский певец нарушил правила "Евровидения" из-за Палестины. Также мы рассказывали, как украинские звезды прокомментировали выступление Jerry Heil и Alyona Alyona на "Евровидении".