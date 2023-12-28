Какими бы были персонажи фильмов о Гарри Поттере, если бы на каст выбрали украинских актеров
28 декабря 2023 22:10
Актеры фильмов о Гарри Поттере. Фото: Google
В канун Нового года некоторые телеканалы покажут всемирно известные фильмы и анимационные ленты. Так, в частности, за несколько часов до речи Президента Украины Владимира Зеленского покажут две последние части франшизы о Гарри Поттере. "Новый канал", на котором будет идти трансляция известных лент, показал, как выглядели бы известные персонажи, если бы их сыграли украинские актеры.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях телеканала.
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Напомним, ранее мы писали, исполнительница роли Гермионы, Эмма Уотсон, счастливая, что взяла паузу в актерской карьере. Также мы рассказывали, какими сегодня стали звезды Гарри Поттера.
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