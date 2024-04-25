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Какой будет сцена Евровидения-2024 — первые фото

25 апреля 2024 19:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Организаторы завершили подготовку главной сцены Евровидения.
Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Организаторы Евровидения-2024, которое пройдет в мае в шведском городе Мальмё, обнародовали первые фото главной сцены. На ее подготовку потратили полгода.

Фото сцены разместили на официальном сайте "Евровидения".

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Над созданием главной сцены работали художник-постановщик Флориан Видер и дизайнер по свету Фредрик Стормби. Площадку для выступлений артистов сделали в форме креста и разместили в центре зрительного зала для того, чтобы зрителям было удобнее наблюдать за исполнителями.

Вокруг главной сцены разместили более двух тысяч осветительных приборов, а над ней установили около тысячи квадратных метров светодиодных экранов. На потолок арены подвесили пять светодиодных кубов и закрепили 204 тонны технического оборудования, которое будет перемещаться с помощью 196 подъемников с разной скоростью.

Участники песенного конкурса соберутся для репетиции на обновленной сцене уже 27 апреля.

Евровидение-2024 состоится в мае в шведском городе Мальмё. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая. Гранд-финал конкурса запланирован на 11 мая.

Напомним, Хорватия уверена в победе на Евровидении, а мэр Загреба уже забронировал главную арену города для проведения конкурса. Также мы рассказывали, когда конкурсанты Украины проведут первую репетицию на конкурсе.

Евровидение
Alyona Alyona
Швеция
Украина
Jerry Heil
певец
конкурс
Евровидение-2024

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