Организаторы завершили подготовку главной сцены Евровидения.

Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Организаторы Евровидения-2024, которое пройдет в мае в шведском городе Мальмё, обнародовали первые фото главной сцены. На ее подготовку потратили полгода.

Фото сцены разместили на официальном сайте "Евровидения".

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Над созданием главной сцены работали художник-постановщик Флориан Видер и дизайнер по свету Фредрик Стормби. Площадку для выступлений артистов сделали в форме креста и разместили в центре зрительного зала для того, чтобы зрителям было удобнее наблюдать за исполнителями.

Вокруг главной сцены разместили более двух тысяч осветительных приборов, а над ней установили около тысячи квадратных метров светодиодных экранов. На потолок арены подвесили пять светодиодных кубов и закрепили 204 тонны технического оборудования, которое будет перемещаться с помощью 196 подъемников с разной скоростью.

Участники песенного конкурса соберутся для репетиции на обновленной сцене уже 27 апреля.

Евровидение-2024 состоится в мае в шведском городе Мальмё. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая. Гранд-финал конкурса запланирован на 11 мая.

Напомним, Хорватия уверена в победе на Евровидении, а мэр Загреба уже забронировал главную арену города для проведения конкурса. Также мы рассказывали, когда конкурсанты Украины проведут первую репетицию на конкурсе.