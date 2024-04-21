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Стало відомо, коли Україна проведе першу репетицію на сцені Євробачення-2024

21 квітня 2024 14:37
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Стас Кожушко
Редактор
Назвали дату першої репетиції України на "Євробаченні-2024"
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Менш ніж за три тижні, 7 травня, у першому півфіналі "Євробачення-2024" виступлять українки Alyona Alyona та Jerry Heil. Стало відомо, коли пройде перша репетиція їхнього номера на пісню Teresa & Maria.

Про це повідомляє "МУЗВАР"

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Перша репетиція українок на Євробаченні-2024

Все більше делегацій починають приїжджати до шведського Мальме. Всього цього року участь беруть 37 країн. Перша репетиція українок Alyona Alyona та Jerry Heil пройде наступної суботи, 27 квітня. Саме тоді артистки вийдуть на сцену Malmö Arena.

"За інсайдерською інформацією, "Girl Power у дії" — так можна охрестити постановку номера Alyona Alyona та Jerry Heil у Швеції. Найвідоміша українська режисерка ставить дівчатам дуже потужний номер", — повідомили в "МУЗВАР".

В мережі одразу почали писати, що цією режисеркою є Таню Муіньо, яка співпрацює з закордонними зірками та отримала не одну престижну нагороду. Так, наприклад, лише нещодавно вийшов кліп Дуа Ліпи, який відзняла відома одеситка та її команда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Щодо треку Teresa & Maria, то він отримає візуалізацію на Євробаченні. 

"Так, тихенько, минулого місяця, артистки відзняли кліп на конкурсну пісню. І у ньому ми побачимо багато видатних українок сьогодення", — підсумували в "МУЗВАР".

Нагадаємо, раніше ми писали, з якими культовими зірками хотіли б повечеряти представниці України на "Євробаченні". Також ми розповідали, що український офіційний фан-клуб "Євробачення" назвав своїх фаворитів.

Євробачення
Alyona Alyona
музика
Jerry Heil
Таню Муіньо
Євробачення-2024

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