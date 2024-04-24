Чому Хорватія переконана, що виграє на Євробаченні-2024 — причини

Вже готують стадіон — Хорватія переконана, що виграє на Євробаченні-2024
Хорватія готова до перемоги на Євробаченні в 2024 році. Мер столиці Загреба вже забронював головну арену місту для проведення конкурсу.
Про це пише That Eurovision Site.
Хорватія готується до перемоги Baby Lasagna на Євробаченні
Мер Загреба Томіслав Томашевич заявив, що столиця Хорватії готова приймати Євробачення-2025.
"Арена вже заброньована. Ми тримаємо кулаки за перемогу Baby Lasagna у Швеції, і ми готові допомогти в організації", — сказав він.
Які шанси на перемогу в Baby Lasagna
Хорватію на конкурсі представить епатажний співак Baby Lasagna. Він виконає трек "Rim Tim Tagi Dim".
Букмекери прогнозують йому високі шанси на перемогу. Нині він займає друге місце рейтингу з 17%. Перегнав його лише представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code" — 25%, що він виграє Євробачення.
Нагадаємо, стало відомо, яку українську співачку обрали бути речницею на Євробаченні. Також ми розповідали, коли конкурсанти від України проведуть першу репетицію на конкурсі.
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