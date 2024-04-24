Чому Хорватія переконана, що виграє на Євробаченні-2024 — причини

Представник Хорватії на Євробаченні-2024 Baby Lasagna. Фото: thateurovisionsite.com

Хорватія готова до перемоги на Євробаченні в 2024 році. Мер столиці Загреба вже забронював головну арену місту для проведення конкурсу.

Про це пише That Eurovision Site.

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Мер Загреба Томіслав Томашевич заявив, що столиця Хорватії готова приймати Євробачення-2025.

"Арена вже заброньована. Ми тримаємо кулаки за перемогу Baby Lasagna у Швеції, і ми готові допомогти в організації", — сказав він.

Головна арена Загребу. Фото: Architizer.com

Які шанси на перемогу в Baby Lasagna

Хорватію на конкурсі представить епатажний співак Baby Lasagna. Він виконає трек "Rim Tim Tagi Dim".

Букмекери прогнозують йому високі шанси на перемогу. Нині він займає друге місце рейтингу з 17%. Перегнав його лише представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code" — 25%, що він виграє Євробачення.

Нагадаємо, стало відомо, яку українську співачку обрали бути речницею на Євробаченні. Також ми розповідали, коли конкурсанти від України проведуть першу репетицію на конкурсі.