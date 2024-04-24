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Вже готують стадіон — Хорватія переконана, що виграє на Євробаченні-2024

24 квітня 2024 14:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Чому Хорватія переконана, що виграє на Євробаченні-2024 — причини
Представник Хорватії на Євробаченні-2024 Baby Lasagna. Фото: thateurovisionsite.com
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Хорватія готова до перемоги на Євробаченні в 2024 році. Мер столиці Загреба вже забронював головну арену місту для проведення конкурсу.

Про це пише That Eurovision Site.

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Хорватія готується до перемоги Baby Lasagna на Євробаченні

Мер Загреба Томіслав Томашевич заявив, що столиця Хорватії готова приймати Євробачення-2025. 

"Арена вже заброньована. Ми тримаємо кулаки за перемогу Baby Lasagna у Швеції, і ми готові допомогти в організації", — сказав він.

Головна арена Загребу. Фото: Architizer.com
Головна арена Загребу. Фото: Architizer.com

Які шанси на перемогу в Baby Lasagna

Хорватію на конкурсі представить епатажний співак Baby Lasagna. Він виконає трек "Rim Tim Tagi Dim".

Букмекери прогнозують йому високі шанси на перемогу. Нині він займає друге місце  рейтингу з 17%. Перегнав його лише представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code" — 25%, що він виграє Євробачення.

Нагадаємо, стало відомо, яку українську співачку обрали бути речницею на Євробаченні. Також ми розповідали, коли конкурсанти від України проведуть першу репетицію на конкурсі.

Євробачення
Alyona Alyona
Хорватія
Україна
Jerry Heil
співак
конкурс

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