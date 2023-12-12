Залишили без пальця — у мережі обговорюють невдалий фотошоп листівки королівської родини

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Різдвяний портрет принца і принцеси Уельських з трьома дітьми зазнав невдалого фотошопу. Про це свідчать палкі обговорення світлини у мережі.

Пише Daily Mail.

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Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца

Принц Вільям з дружиною Кейт опублікували сімейну фотографію з дітьми і представили її, як святкову листівку до Різдва. На світлині зображено королівську пару, яка посміхається разом зі своїми синами принцом Джорджем (10 років), принцем Луї (5 років) і принцесою Шарлоттою (8 років), які сидять у кріслі попереду, а рука Луї лежить на підлокітнику.

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Палець принца Луї. Фото: Reuters

Фото опублікували у Twitter. Королівські прихильники побачили наслідки невдалого фотошопу, який "коштував" принцу Джрджу пальця.

"Що сталося з середнім пальцем Луї?".

Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі

Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі

Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі

Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі

Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі

Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі

"Забудьте про втрачені шнурки, мене більше хвилює відсутність пальця Луї".

"У Луї відсутній палець; це, мабуть, найгірше фото, зроблене в фотошопі".

"У Луї відсутній палець, а ліва рука Шарлотти здається занадто довгою".

"Хоча це гарне сімейне фото, як тільки я подивився на нього, я помітив руку Луї. У нього відсутній палець. Це змусило мене придивитися ближче. Його права нога виглядає опухлою. Де стегно Вільяма? Де друга нога Кейт?", — коментують у мережі.

На знімку, зробленому Джошем Шіннером, зображена королівська сім’я в однотонних сорочках – Джордж у номері Ralph Lauren Polo — з Вільямом і хлопцями в темних штанях. Кейт і Шарлотта обрали джинси.

Нагадаємо, принц Луї не дав спокою рідним у церкві.

Раніше Кейт Міддлтон на тлі расистського скандалу вразила білосніжним виходом на різдвяному концерті.