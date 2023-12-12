Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Залишили без пальця — у мережі обговорюють невдалий фотошоп листівки королівської родини arrow

Залишили без пальця — у мережі обговорюють невдалий фотошоп листівки королівської родини

12 грудня 2023 12:30
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Залишили без пальця — у мережі обговорюють невдалий фотошоп листівки королівської родини
Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Різдвяний портрет принца і принцеси Уельських з трьома дітьми зазнав невдалого фотошопу. Про це свідчать палкі обговорення світлини у мережі.

Пише Daily Mail.

Читайте також:

Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца

Принц Вільям з дружиною Кейт опублікували сімейну фотографію з дітьми і представили її, як святкову листівку до Різдва. На світлині зображено королівську пару, яка посміхається разом зі своїми синами принцом Джорджем (10 років), принцем Луї (5 років) і принцесою Шарлоттою (8 років), які сидять у кріслі попереду, а рука Луї лежить на підлокітнику.

 

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters
Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

 

Палець принца Луї. Фото: Reuters
Палець принца Луї. Фото: Reuters

Фото опублікували у Twitter. Королівські прихильники побачили наслідки невдалого фотошопу, який "коштував" принцу Джрджу пальця.

"Що сталося з середнім пальцем Луї?".

Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі
Прихильники королівської родині розхвилювалися через відсутність пальця принца. Фото: соціальні мережі

"Забудьте про втрачені шнурки, мене більше хвилює відсутність пальця Луї".

"У Луї відсутній палець; це, мабуть, найгірше фото, зроблене в фотошопі".

"У Луї відсутній палець, а ліва рука Шарлотти здається занадто довгою".

"Хоча це гарне сімейне фото, як тільки я подивився на нього, я помітив руку Луї. У нього відсутній палець. Це змусило мене придивитися ближче. Його права нога виглядає опухлою. Де стегно Вільяма? Де друга нога Кейт?", — коментують у мережі.

На знімку, зробленому Джошем Шіннером, зображена королівська сім’я в однотонних сорочках – Джордж у номері Ralph Lauren Polo — з Вільямом і хлопцями в темних штанях. Кейт і Шарлотта обрали джинси.

Нагадаємо, принц Луї не дав спокою рідним у церкві.

Раніше Кейт Міддлтон на тлі расистського скандалу вразила білосніжним виходом на різдвяному концерті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі