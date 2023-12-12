Японский художник обвинил Бейонсе в плагиате

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Японский художник Хадзимэ Сораяма обвинил певицу Бейонсе в том, что она создала футуристические костюмы для своего тура Renaissance по мотивам его иллюстраций. Художник опубликовал несколько кадров выступлений певицы и сравнил их с собственными произведениями, что привело к скандалу в сети.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Футуристический образ Бейонсе стал поводом для скандала

В похожем образе Бейонсе позирует для обложки сингла My House, которая была показана в финальных титрах фильма-концерта Renaissance Tour.

Певица Бейонсе. Фото: Социальные сети.

Японский художник показал схожие образы. Фото: Социальные сети.

Певица Бейонсе. Фото: Социальные сети.

Японский художник показал схожие образы. Фото: Социальные сети.

Певица Бейонсе. Фото: Социальные сети.

"Бейонсе. Тебе следовало обратиться ко мне официально, и тогда я мог бы сделать для тебя что-то лучше, как раньше для The Weeknd", — написал он в соцсетях.

Ранее иллюстратор действительно работал с рэпером The Weeknd над созданием новой обложки для переиздания микстейпа 2011 года Echoes Of Silence, посвященного 10-летнему юбилею альбома.

Однако в комментариях подвергли критике самого художника: некоторые пользователи отметили, что его собственные проекты были в значительной степени вдохновлены более ранними концептуальными работами в области научной фантастики, которыми также могла вдохновиться и Бейонсе.

Другие отметили, что Бейонсе носила костюмы от покойного Тьерри Мюглера, вдохновленные "Метрополисом".

Пока Бейонсе не отреагировала на жалобы художника. Также непонятно, принимала ли она непосредственное участие в создании или выборе дизайна, создал ли кто-то из ее стилистов или дизайнеров образ.

Бейонсе уже столкнулась с критикой после того, как в сети появились ее фотографии со светлыми волосами и светлой кожей. Поэтому певицу сравнили с Ким Кардашьян, которая недавно тоже была блондинкой, и заявили, что она "хочет быть белой".

Напомним, в сети обсуждают неудачный фотошоп открытки королевской семьи.

Ранее зимнюю коллекцию Кайли Дженнер подвергли критике в сети.