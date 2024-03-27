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Японцы отказали Евгению Клопотенко в открытии ресторана — виноваты россияне

27 марта 2024 23:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Японцы отказали Евгению Клопотенко в открытии ресторана — виноваты россияне
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко хотел открыть ресторан в Японии. Однако, ему отказали из-за того, что там борщ считается русским блюдом.

О досадной ситуации он рассказал в Instagram.

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Известный повар-шоумен Евгений Клопотенко получил отказ на открытие украинского ресторана в Японии.

Причина абсолютно абсурдна — дело в борще. Его считают в Японии русским блюдом, а японцы относятся к ним крайне негативно, поэтому заведение не обретет популярность.

"Живешь себе, работаешь, ведешь переговоры об открытии украинского заведения в Японии. И здесь на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них внимание: "распространено мнение, что борщ — это русское блюдо". Понятно, что люди обойдут это место десятой дорогой, потому что японцы, к счастью, исторически являются русофобами. И вот мы как на одной стороне баррикад, а получается какая-то дура. И это отличный пример глубины русской пропаганды", — отметил Клопотенко.

Клопотенко считает, что из этой досадной ситуации нужно сделать выводы и еще больше популяризировать украинскую культуру в мире.

Напомним, повар Евгений Клопотенко рассказал, почему крестское купание — это российский нарратив, а не национальная традиция. Также "вкусный" шоумен признался, когда и каким способом заработал свой первый миллион.

война
Евгений Клопотенко
Япония
борщ
украинские звезды
Россия
шеф-повар

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