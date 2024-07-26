Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Йде на дно — бізнес Леонардо Ді Капріо майже прогорів arrow

Йде на дно — бізнес Леонардо Ді Капріо майже прогорів

26 липня 2024 10:35
Антоніна Завадська - Редактор
Леонардо Ді Капріо зазнав збитків на 3,5 млн доларів — подробиці
Американський актор Леонардо Ді Капріо в фільмі "Вбивці квіткової повні". Фото: скриншот
Антоніна Завадська - Редактор

Леонардо Ді Капріо зазнав величезних збитків після того, як інвестував кошти в британський бренд взуття. Компанія виготовляє кросівки з перероблених матеріалів — бамбука, пінопласту та гуми.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Леонардо Ді Капріо зазнав збитків на 3,5 млн доларів

Компанія Wild Loci Ltd, яка виготовляє кросівки Loci, повідомила про збитки розміром 3,5 млн доларів. Також мають борги перед кредиторами. 

Леонардо Ді Капріо заробив статок у розмірі 300 мільйонів доларів і частину цих грошей інвестував в цю компанію.

"Я пишаюся тим, що є інвестором LOCI, бренду, який прагне мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище та зосереджується на створенні етичного взуття, що не тестується на тваринах", — заявляв актор.

Кросівки LOCI, в які Леонардо Ді Капріо інвестував гроші
Кросівки LOCI, в які Леонардо Ді Капріо інвестував гроші. Фото: .instagram/lociwear

Британська фірма виготовляє жіночі та чоловічі кросівки, які коштують від 155 до 220 доларів США. Їхня унікальність в екологічності.  Взуття зроблене з  переробленого бамбука, пінопласту та гуми, а також фірма переробляє 20 пластикових пляшок для кожної виробленої пари.

Однак, справи в компанії йдуть жахливо. Спочатку заявили про збитки в  розмірі 3 479 440 доларів США, а роком раніше бренд повідомив про збитки в розмірі 1 245 796 доларів.

Втім, в екологічність Ді Капріо вірять не всі. Його звинувачують в лицемірстві, адже він веде розкішний образ життя і водночас закликає боротися зі зміною клімату. 

Леонардо Ді Капріо з корінними народами Бразилії. Фото: instagram/leonardodicaprio
Леонардо Ді Капріо з корінними народами Бразилії. Фото: instagram/leonardodicaprio

Нагадаємо, що ще у 24 роки актор заснував Фонд з метою привернення уваги та фінансування захисту біорізноманіття, збереження океанів і лісів, а також для боротьби зі змінами клімату.

Він входить до ради директорів кількох організацій із захисту довкілля, включно зі Всесвітнім фондом дикої природи, Радою із захисту природних ресурсів, Міжнародним фондом захисту тварин, Pristine Seas and Oceans 5.

Також ми розповідали, що кохана дівчина Леонардо Ді Капріо обіймалась з іншим чоловіком. Раніше актор врятував життя незнайомому хлопцю під час вечірки.

гроші Голлівуд актори Леонардо Ді Капріо бізнес закордонні зірки екологія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

17 липня 2024

15:07У Китаї бурхливо обговорюють ймовірність інсульту у Сі Цзиньпіна, — ЗМІ