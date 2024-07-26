Леонардо Ді Капріо зазнав збитків на 3,5 млн доларів — подробиці

Американський актор Леонардо Ді Капріо в фільмі "Вбивці квіткової повні". Фото: скриншот

Леонардо Ді Капріо зазнав величезних збитків після того, як інвестував кошти в британський бренд взуття. Компанія виготовляє кросівки з перероблених матеріалів — бамбука, пінопласту та гуми.

Про це пише Daily Mail.

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Леонардо Ді Капріо зазнав збитків на 3,5 млн доларів

Компанія Wild Loci Ltd, яка виготовляє кросівки Loci, повідомила про збитки розміром 3,5 млн доларів. Також мають борги перед кредиторами.

Леонардо Ді Капріо заробив статок у розмірі 300 мільйонів доларів і частину цих грошей інвестував в цю компанію.

"Я пишаюся тим, що є інвестором LOCI, бренду, який прагне мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище та зосереджується на створенні етичного взуття, що не тестується на тваринах", — заявляв актор.

Кросівки LOCI, в які Леонардо Ді Капріо інвестував гроші. Фото: .instagram/lociwear

Британська фірма виготовляє жіночі та чоловічі кросівки, які коштують від 155 до 220 доларів США. Їхня унікальність в екологічності. Взуття зроблене з переробленого бамбука, пінопласту та гуми, а також фірма переробляє 20 пластикових пляшок для кожної виробленої пари.

Однак, справи в компанії йдуть жахливо. Спочатку заявили про збитки в розмірі 3 479 440 доларів США, а роком раніше бренд повідомив про збитки в розмірі 1 245 796 доларів.

Втім, в екологічність Ді Капріо вірять не всі. Його звинувачують в лицемірстві, адже він веде розкішний образ життя і водночас закликає боротися зі зміною клімату.

Леонардо Ді Капріо з корінними народами Бразилії. Фото: instagram/leonardodicaprio

Нагадаємо, що ще у 24 роки актор заснував Фонд з метою привернення уваги та фінансування захисту біорізноманіття, збереження океанів і лісів, а також для боротьби зі змінами клімату.

Він входить до ради директорів кількох організацій із захисту довкілля, включно зі Всесвітнім фондом дикої природи, Радою із захисту природних ресурсів, Міжнародним фондом захисту тварин, Pristine Seas and Oceans 5.

Також ми розповідали, що кохана дівчина Леонардо Ді Капріо обіймалась з іншим чоловіком. Раніше актор врятував життя незнайомому хлопцю під час вечірки.