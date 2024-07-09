Актор Леонардо Ді Капріо допоміг п'яному хлопцю на вечірці

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Відомий голлівудський актор з українським корінням Леонардо Ді Капріо врятував хлопця під час вечірки в Хемптоні (США). Зірка простягнув руку допомоги одному із гостей.

Про це повідомляє Page Six.

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Леонардо Ді Капріо допоміг гостю на вечірці

Зірка "Великого Гетсбі" відвідав вечірку, яку організував давній друг актора та впливовий бізнесмен Річі Аківа в Хемптоні. Під час заходу Ді Капріо допоміг нетверезому хлопцю.

"У якийсь момент Лео підняв дуже п'яного хлопця і поставив його біля стовпа. Хлопець буквально падав. Лео простягнув йому руку, щоб він не впав", — розповів шпигун на вечірці.

Актор Леонардо Ді Капріо допоміг хлопцю. Фото: Reuters

Він додав, що хлопець підкорився зірці і "залишився триматися за жердину".

Ді Капріо був на вечірці зі своїм найкращим другом Тобі Магуайром, і за словами шпигуна, поки його кохана Вітторія Черетті знімається у рекламі на Кіпрі, жіноча половина приділяла зірці дуже багато уваги.

Нагадаємо, англійська акторка Кейт Вінслет вперше зізналася, яким для неї був поцілунок із Леонардо Ді Капріо в фільмі "Титанік". А також наречена Ді Капріо знялась для модного глянцю.