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Леонардо Ді Капріо врятував на вечірці хлопця

9 липня 2024 09:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актор Леонардо Ді Капріо допоміг п'яному хлопцю на вечірці
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий голлівудський актор з українським корінням Леонардо Ді Капріо врятував хлопця під час вечірки в  Хемптоні (США). Зірка простягнув руку допомоги одному із гостей.

Про це повідомляє Page Six.

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Леонардо Ді Капріо допоміг гостю на вечірці

Зірка "Великого Гетсбі" відвідав вечірку, яку організував давній друг актора та впливовий бізнесмен Річі Аківа в  Хемптоні. Під час заходу Ді Капріо допоміг нетверезому хлопцю. 

"У якийсь момент Лео підняв дуже п'яного хлопця і поставив його біля стовпа. Хлопець буквально падав. Лео простягнув йому руку, щоб він не впав", — розповів шпигун на вечірці.

Леонардо Ді Капріо врятував на вечірці хлопця - фото 1
Актор Леонардо Ді Капріо допоміг хлопцю. Фото: Reuters

Він додав, що хлопець підкорився зірці і "залишився триматися за жердину".

Ді Капріо був на вечірці зі своїм найкращим другом Тобі Магуайром, і за словами шпигуна, поки його кохана Вітторія Черетті знімається у рекламі на Кіпрі, жіноча половина приділяла зірці дуже багато уваги.

Нагадаємо, англійська акторка Кейт Вінслет вперше зізналася, яким для неї був поцілунок із Леонардо Ді Капріо в фільмі "Титанік". А також наречена Ді Капріо знялась для модного глянцю.

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