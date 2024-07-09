Актор Леонардо Ді Капріо допоміг п'яному хлопцю на вечірці

Леонардо Ді Капріо врятував на вечірці хлопця
Відомий голлівудський актор з українським корінням Леонардо Ді Капріо врятував хлопця під час вечірки в Хемптоні (США). Зірка простягнув руку допомоги одному із гостей.
Про це повідомляє Page Six.
Леонардо Ді Капріо допоміг гостю на вечірці
Зірка "Великого Гетсбі" відвідав вечірку, яку організував давній друг актора та впливовий бізнесмен Річі Аківа в Хемптоні. Під час заходу Ді Капріо допоміг нетверезому хлопцю.
"У якийсь момент Лео підняв дуже п'яного хлопця і поставив його біля стовпа. Хлопець буквально падав. Лео простягнув йому руку, щоб він не впав", — розповів шпигун на вечірці.
Він додав, що хлопець підкорився зірці і "залишився триматися за жердину".
Ді Капріо був на вечірці зі своїм найкращим другом Тобі Магуайром, і за словами шпигуна, поки його кохана Вітторія Черетті знімається у рекламі на Кіпрі, жіноча половина приділяла зірці дуже багато уваги.
Нагадаємо, англійська акторка Кейт Вінслет вперше зізналася, яким для неї був поцілунок із Леонардо Ді Капріо в фільмі "Титанік". А також наречена Ді Капріо знялась для модного глянцю.
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