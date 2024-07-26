Леонардо Ди Каприо понес убытки на 3,5 млн долларов — подробности

Американский актер Леонардо Ди Каприо в фильме "Убийцы цветочного полнолуния". Фото: скриншот

Леонардо Ди Каприо понес огромные убытки после того, как инвестировал средства в британский бренд обуви. Компания производит кроссовки из переработанных материалов — бамбука, пенопласта и резины.

Об этом пишет Daily Mail.

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Компания Wild Loci Ltd, производящая кроссовки Loci, сообщила об убытках размером 3,5 млн долларов. Также есть долги перед кредиторами.

Леонардо Ди Каприо заработал состояние в размере 300 миллионов долларов и часть этих денег инвестировал в эту компанию.

"Я горжусь тем, что являюсь инвестором LOCI, бренда, который стремится минимизировать свое влияние на окружающую среду и сосредотачивается на создании этической обуви, которая не тестируется на животных", — заявлял актер.

Кроссовки LOCI, в которые Леонардо Ди Каприо инвестировал деньги. Фото: .instagram/lociwear

Британская фирма производит женские и мужские кроссовки, которые стоят от 155 до 220 долларов США. Их уникальность в экологичности. Обувь сделана из переработанного бамбука, пенопласта и резины, а также фирма перерабатывает 20 пластиковых бутылок для каждой производимой пары.

Однако дела у компании идут ужасно. Сначала заявили об убытках в размере 3 479 440 долларов США, а годом ранее бренд сообщил об убытках в размере 1 245 796 долларов.

Впрочем, в экологичность Ди Каприо верят не все. Он обвиняется в лицемерии, ведь ведет роскошный образ жизни и одновременно призывает бороться с изменением климата.

Леонардо Ди Каприо с коренными народами Бразилии. Фото: instagram/leonardodicaprio

Напомним, что еще в 24 года актер основал Фонд с целью привлечения внимания и финансирования защиты биоразнообразия, сохранения океанов и лесов, а также борьбы с изменениями климата.

Он входит в совет директоров нескольких организаций по защите окружающей среды, включая Всемирный фонд дикой природы, Совет по защите природных ресурсов, Международный фонд защиты животных, Pristine Seas and Oceans 5.

Также мы рассказывали, что любимая девушка Леонардо Ди Каприо занималась другим мужчиной. Раньше актер спас жизнь незнакомому парню во время вечеринки.