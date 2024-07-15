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Стало відомо, що думає Леонардо Ді Капріо про обійми коханої з оголеним красунчиком

15 липня 2024 12:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, що думає Леонардо Ді Капріо про обійми коханої з оголеним красунчиком
Модель Вітторія Черетті. Фото: instagram.com/vittoria/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дружина актора Тео Джеймса отримала чимало підтримки після того, як у мережі з’явилися нові фото, на яких її чоловік пристрасно цілує дівчину Леонардо Ді Капріо Вітторію Черетті. Але 49-річного володаря "Оскара", як кажуть, абсолютно не турбують гарячі фото його партнерки з 39-річним Джеймсом у залитій сонцем Італії.

Про це пише Daily Mail.

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Ді Капріо, за словами джерел, знає, що це не що інше, як робота, і, як кажуть, щасливий, що кар’єра 26-річнї Черетті процвітає.

 

Модель Вітторія Черетті з Тео Джеймсом
Модель Вітторія Черетті з Тео Джеймсом. Фото: BACKGRID

 

Модель Вітторія Черетті з Тео Джеймсом під час фотосесії
Модель Вітторія Черетті з Тео Джеймсом під час фотосесії. Фото: BACKGRID

 

Модель Вітторія Черетті з Тео Джеймсом в рекламі модного бренду
Модель Вітторія Черетті з Тео Джеймсом в рекламі модного бренду. Фото: BACKGRID

 

"Професійні стосунки Вітторії із Тео не мають жодного відношення до її стосунків із Лео, вони обидва знають, що це робота, і це абсолютно не проблема", — сказав інсайдер.

Черетті та Джеймс сфотографували під час спокусливих зйомок нової кампанії для Dolce & Gabbana на острові Капрі. Британський актор роздягнувся лише до пари крихітних білих спідо.

"Лео нітрохи не турбує фотосесія Вітторії. Він підтримує її кар'єру і любить бачити її успіх. Вона була неймовірно успішною до зустрічі з Лео, і це тим, чим вона займається. Щодо того, що їй виповнюється 26 років і вона знаходиться поза зоною інтересів Лео, це просто смішно. Вони закохані, і її вік для нього абсолютно не має значення. Перш ніж зустріти її, він шукав зріле кохання, і він знайшов саме це. Вони дуже щасливі разом", — говорить друг із оточення Леонардо Ді Капріо.

Черетті зустрічається з Ді Капріо з серпня 2023 року, через два місяці після того, як пара познайомилася під час прем’єри фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі.

Їхній роман стався через кілька тижнів після того, як інсайдери розповіли, що Ді Капріо був "незадоволений" постійними жартами та спекуляціями щодо його любовного життя — і він намагався "позбутися" свого іміджу, який зустрічається лише з жінками віком до 25 років.

Раніше Черетті була заміжня за італійським ді-джеєм Маттео Міллері з 2020 по 2023 роки, а в минулому також мала стосунки з колегою — Натаном Вестлінгом.

Джеймс вперше познайомився зі своєю дружиною Рут Керні в брістольській театральній школі Old Vic. Вони одружилися в 2018 році після майже 10 років спільного життя на двох весільних церемоніях — одній стриманій цивільній та одній пишній в Італії. Зараз у них двоє синів.

Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у звабливій фотосесії. А раніше ми писали, що Вітторія Черетті вразила фігурою у бікіні.

Леонардо Ді Капріо закордонні зірки зірки фотосесія

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