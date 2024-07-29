Принцеса Анна разом з Емманюелем Макроном відвідали важливу гру на Літніх Олімпійських Іграх-2024

Принцеса Анна та інші гості фіналу регбі на Літніх Олімпійських Іграх-2024. Фото: Reuters

Напередодні, в п’ятницю, 26 липня, в Парижі відбулась урочиста церемонія відкриття Літніх Олімпійських Ігор-2024. Деякі заходи вже відвідала єдина сестра короля Великої Британії Чарльза III, принцеса Анна.

Про це повідомляє Hello.

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Принцеса Анна на Літніх Олімпійських Іграх-2024

Принцеса Анна розпочала виконувати свої королівські обов'язки на Літніх Олімпійських Іграх-2024 у Парижі. В перший день змагань 73-річна монарша особа відвідала золотий матч чоловічого регбі, де, на радість домашньої публіки, Франція здобула перемогу над Фіджі. На трибунах також був присутній, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон.

Принцеса Анна, Емманюель Макрон та інші високопосадовці на Літніх Олімпійських Іграх-2024. Фото: Reuters

Принцеса Анна також була присутня на матчі Кенія — Самоа за дев'яте та десяте місця. Будучи членом Міжнародного олімпійського комітету та президентом Британської олімпійської асоціації, сестра короля Чарльза III обрала небесно-блакитну сорочку, чорний піджак та штани, а також спортивні сонцезахисні окуляри, які не знімала.

Принцеса Анна на Літніх Олімпійських Іграх-2024. Фото: Reuters

Олімпіада — особлива подія для єдиної дочки королеви Єлизавети II, оскільки принцеса Анна стала першою представницею британської королівської сім'ї, яка взяла участь в Олімпіаді. Йдеться про триденні кінні змагання на Іграх в Монреалі 1976 року.

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