Принцесса Анна вместе с Эмманюэлем Макроном посетили важную игру на Летних Олимпийских Играх-2024

Принцесса Анна и другие гости финала регби на Летних Олимпийских Играх-2024. Фото: Reuters

В пятницу, 26 июля, в Париже состоялась торжественная церемония открытия Летних Олимпийских Игр-2024. Некоторые мероприятия уже посетила единственная сестра короля Великобритании Чарльза III, принцесса Анна.

Об этом сообщает Hello.

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Принцесса Анна на Летних Олимпийских Играх-2024

Принцесса Анна приступила к своим королевским обязанностям на Летних Олимпийских Играх-2024 в Париже. В первый день соревнований 73-летняя монаршая особа посетила золотой матч мужского регби, где, на радость домашней публики, Франция одержала победу над Фиджи. На трибунах также присутствовал, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон.

Принцесса Анна, Эмманюэль Макрон и другие чиновники на Летних Олимпийских Играх-2024. Фото: Reuters

Принцесса Анна также присутствовала на матче Кения Самоа за девятое и десятое места. Будучи членом Международного олимпийского комитета и президентом Британской олимпийской ассоциации, сестра короля Чарльза III избрала небесно-голубую рубашку, черный пиджак и брюки, а также спортивные солнцезащитные очки, которые не снимала.

Принцесса Анна на Летних Олимпийских Играх-2024. Фото: Reuters

Олимпиада — особое событие для единственной дочери королевы Елизаветы II, поскольку принцесса Анна стала первой представительницей британской королевской семьи, принявшей участие в Олимпиаде. Речь идет о трехдневных конных соревнованиях на Играх в Монреале 1976 года.

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