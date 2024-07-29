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Единственная сестра Чарльза III посетила некоторые мероприятия на Летней Олимпиаде

29 июля 2024 07:00
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Принцесса Анна вместе с Эмманюэлем Макроном посетили важную игру на Летних Олимпийских Играх-2024
Принцесса Анна и другие гости финала регби на Летних Олимпийских Играх-2024. Фото: Reuters
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В пятницу, 26 июля, в Париже состоялась торжественная церемония открытия Летних Олимпийских Игр-2024. Некоторые мероприятия уже посетила единственная сестра короля Великобритании Чарльза III, принцесса Анна.

Об этом сообщает Hello.

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Принцесса Анна на Летних Олимпийских Играх-2024

Принцесса Анна приступила к своим королевским обязанностям на Летних Олимпийских Играх-2024 в Париже. В первый день соревнований 73-летняя монаршая особа посетила золотой матч мужского регби, где, на радость домашней публики, Франция одержала победу над Фиджи. На трибунах также присутствовал, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон.

Эмманюэль Макрон
Принцесса Анна, Эмманюэль Макрон и другие чиновники на Летних Олимпийских Играх-2024. Фото: Reuters

Принцесса Анна также присутствовала на матче Кения Самоа за девятое и десятое места. Будучи членом Международного олимпийского комитета и президентом Британской олимпийской ассоциации, сестра короля Чарльза III избрала небесно-голубую рубашку, черный пиджак и брюки, а также спортивные солнцезащитные очки, которые не снимала.

Принцесса Анна
Принцесса Анна на Летних Олимпийских Играх-2024. Фото: Reuters

Олимпиада — особое событие для единственной дочери королевы Елизаветы II, поскольку принцесса Анна стала первой представительницей британской королевской семьи, принявшей участие в Олимпиаде. Речь идет о трехдневных конных соревнованиях на Играх в Монреале 1976 года.

Напомним, ранее мы писали, что принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон снова раскритиковали за домашнее фото с детьми. Также мы рассказывали, что королева Дании зажгла подтянутую фигуру в купальнике на итальянском курорте.

Олимпийские игры принцесса Анна королевская семья Олимпиада-2024 регби

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