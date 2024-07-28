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Королева Данії засвітила підтягнуту фігуру у купальнику на італійському курорті

28 липня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Королева Данії з королем відпочила на італійському курорті
Королева Данії Мері. Фото: BackGrid
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Королева Марія та король Данії Фредерік провели відпочинок на пляжі на Сардинії. Королівське подружжя було сфотографовано під час відпустки в Порто Черво.

Про це пише Daily Mail.

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Королева Мері відпочила на італійському курорті

52-річна королева Мері пережила кілька важких місяців після чуток про зраду короля Фредеріка. Мері у відпустці виглядала приголомшливо в елегантному купальнику в стилі печворк, який підкреслював її чудову фігуру. Навіть під час відпустки Мері одягнула свої браслети Cartier.

 

Королева Данії Мері
Королева Данії Мері. Фото: BackGrid

 

Король Данії Фредерік
Король Данії Фредерік. Фото: BackGrid

 

Королева Данії Мері на пляжі
Королева Данії Мері на пляжі. Фото: BackGrid

 

Король Данії Фредерік у відпустці
Король Данії Фредерік у відпустці. Фото: BackGrid

 

Королева Данії Мері на пляжі. Фото: BackGrid
Королева Данії Мері на пляжі. Фото: BackGrid

 

Королева Данії Мері на відпочинку
Королева Данії Мері на відпочинку. Фото: BackGrid

 

Цього року про шлюб Фредеріка та Мері почали ходити чутки, оскільки минулого року короля фотографували в Мадриді з мексиканською світською левицею Женовьєвою Казановою.

Під час вечірнього відпочинку принц Фредерік і Казанова відвідали виставку Пабло Пікассо, прогулялися парком Ель-Ретіро і пізніше пішли на вечерю. Фредерік та його знайома змінили своє вбрання на вечірнє. Вони дивилася фламенко в іспанському ресторані El Corral de la Moreria до опівночі. Поруч сиділи двоє охоронців датського принца, а інші клієнти пішли, офіціанти закінчували свою зміну і вимикали світло. Пара не виходила з ресторану до першої ночі. Коли вони вийшли на вулицю та сіли в машину, принц Фредерік відкрив двері машини для своєї супутниці. Наступного дня спадкоємця датського престолу на машині доставили в аеропорт, звідки він полетів додому в Данію.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон прийшла на тенісний турнір з особливою прикрасою від Єлизавети ІІ. А раніше король Данії подарував дружині прикрасу на тлі чуток про розлучення.   

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