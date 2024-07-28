Королева Данії з королем відпочила на італійському курорті

Королева Данії засвітила підтягнуту фігуру у купальнику на італійському курорті
Королева Марія та король Данії Фредерік провели відпочинок на пляжі на Сардинії. Королівське подружжя було сфотографовано під час відпустки в Порто Черво.
Про це пише Daily Mail.
Королева Мері відпочила на італійському курорті
52-річна королева Мері пережила кілька важких місяців після чуток про зраду короля Фредеріка. Мері у відпустці виглядала приголомшливо в елегантному купальнику в стилі печворк, який підкреслював її чудову фігуру. Навіть під час відпустки Мері одягнула свої браслети Cartier.
Цього року про шлюб Фредеріка та Мері почали ходити чутки, оскільки минулого року короля фотографували в Мадриді з мексиканською світською левицею Женовьєвою Казановою.
Під час вечірнього відпочинку принц Фредерік і Казанова відвідали виставку Пабло Пікассо, прогулялися парком Ель-Ретіро і пізніше пішли на вечерю. Фредерік та його знайома змінили своє вбрання на вечірнє. Вони дивилася фламенко в іспанському ресторані El Corral de la Moreria до опівночі. Поруч сиділи двоє охоронців датського принца, а інші клієнти пішли, офіціанти закінчували свою зміну і вимикали світло. Пара не виходила з ресторану до першої ночі. Коли вони вийшли на вулицю та сіли в машину, принц Фредерік відкрив двері машини для своєї супутниці. Наступного дня спадкоємця датського престолу на машині доставили в аеропорт, звідки він полетів додому в Данію.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон прийшла на тенісний турнір з особливою прикрасою від Єлизавети ІІ. А раніше король Данії подарував дружині прикрасу на тлі чуток про розлучення.
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