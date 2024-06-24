Принцесу Анну госпіталізували — який стан в єдиної сестри Чарльза III

Принцеса Анна. Фото: Reuters

Єдину сестру короля Великої Британії Чарльза III, 73-річну принцесу Анну було госпіталізовано. Вона отримала травму у своєму маєтку в Глостерширі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Букінгемський палац.

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Госпіталізація принцеси Анни

Згідно з заявою представників Букінгемського палацу сестра Чарльза III отримала незначні травми та струс мозку після інциденту. Поки що принцеса Анна залишиться під наглядом у лікарні Саутмід у Брістолі. Але очікується, що вона повністю і швидко видужає.

Подробиці інциденту не розголошуються. Втім медична команда принцеси Анни припустила, що травма голови відповідає типу удару від копит або голови коня.

"Король детально поінформований і разом з усією королівською сім'єю посилає принцесі найщиріші слова кохання та добрі побажання якнайшвидшого одужання", — йдеться у заяві палацу.

Принцеса Анна з чоловіком. Фото: Reuters

Принцеса Анна відома своєю пристрастю до кінного спорту та верхової їзди. Вона входила до складу збірної Великої Британії на Олімпійських іграх у Монреалі в 1976 році. Тоді донька Єлизавети II стала першим членом королівської родини, який брав участь у спортивних змаганнях такого високого рівня.

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