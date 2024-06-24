Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Єдину сестру короля Чарльза госпіталізували — що стало причиною arrow

Єдину сестру короля Чарльза госпіталізували — що стало причиною

24 червня 2024 23:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Принцесу Анну госпіталізували — який стан в єдиної сестри Чарльза III
Принцеса Анна. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Єдину сестру короля Великої Британії Чарльза III, 73-річну принцесу Анну було госпіталізовано. Вона отримала травму у своєму маєтку в Глостерширі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Букінгемський палац.

Читайте також:

Госпіталізація принцеси Анни 

Згідно з заявою представників Букінгемського палацу сестра Чарльза III отримала незначні травми та струс мозку після інциденту. Поки що принцеса Анна залишиться під наглядом у лікарні Саутмід у Брістолі. Але очікується, що вона повністю і швидко видужає.

Подробиці інциденту не розголошуються. Втім медична команда принцеси Анни припустила, що травма голови відповідає типу удару від копит або голови коня.

"Король детально поінформований і разом з усією королівською сім'єю посилає принцесі найщиріші слова кохання та добрі побажання якнайшвидшого одужання", — йдеться у заяві палацу.

Принцеса Анна з чоловіком
Принцеса Анна з чоловіком. Фото: Reuters

Принцеса Анна відома своєю пристрастю до кінного спорту та верхової їзди. Вона входила до складу збірної Великої Британії на Олімпійських іграх у Монреалі в 1976 році. Тоді донька Єлизавети II стала першим членом королівської родини, який брав участь у спортивних змаганнях такого високого рівня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям з дітьми відірвався на концерті американської співачки Тейлор Свіфт. Також ми розповідали, що герцогиня Софі та принцеса Беатріс з'явилися на заході в однакових сукнях.

лікарні
принцеса Анна
королівська родина
травма

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву