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Принц Вільям з дітьми відірвався на концерті Тейлор Свіфт — співачка показала селфі

22 червня 2024 17:36
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Стас Кожушко
Редактор
Принц Вільям з дітьми зробили селфі з Тейлор Свіфт
Принц Уельський, Вільям. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська співачка Тейлор Свіфт продовжує свій успішний світовий тур The Eras Tour. Напередодні вона відіграла шоу на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На концерт завітали члени королівської родини. 

Про це пише видання People.

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Принц Вільям на концерті Тейлор Свіфт

Старший син короля Великої Британії Чарльза III, принц Вільям у свій день народження, 21 червня, завітав на концерт Тейлор Свіфт. Компанію йому склали старші діти — принц Джордж та принцеса Шарлотта (шестирічний Луї шоу пропустив). Саме з ними залаштунками зробила селфі співачка.

Фотографію опублікували на офіційному Instagram акаунті принца та принцеса Уельських. "Дякуємо Тейлор Свіфт за чудовий вечір", — йдеться в описі під знімком. 

На самому шоу принц Вільям, який є першим в черзі на престол, не стримувався на трибунах. Інші глядачі шоу зафільмували, як 42-річний чоловік Кейт Міддлтон (на шоу не завітала) відривався під хіт Shake It Off.

У своїх соцмережах Свіфт також поділилася знімком, на якому вона позує принцом Вільямом, 10-річним принцом Джорджем і 9-річною принцесою Шарлоттою, а також зі своїм бойфрендом, американським спортсменом Тревісом Келсом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки обходиться Кейт Міддлтон одяг її дітей. Також ми розповідали, що король Чарльз III поділився дитячим фото принца Вільяма.

концерт
принц Вільям
королівська родина
Тейлор Свіфт

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