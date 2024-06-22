Принц Вільям з дітьми зробили селфі з Тейлор Свіфт

Принц Уельський, Вільям. Фото: Reuters

Американська співачка Тейлор Свіфт продовжує свій успішний світовий тур The Eras Tour. Напередодні вона відіграла шоу на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На концерт завітали члени королівської родини.

Про це пише видання People.

Читайте також:

Принц Вільям на концерті Тейлор Свіфт

Старший син короля Великої Британії Чарльза III, принц Вільям у свій день народження, 21 червня, завітав на концерт Тейлор Свіфт. Компанію йому склали старші діти — принц Джордж та принцеса Шарлотта (шестирічний Луї шоу пропустив). Саме з ними залаштунками зробила селфі співачка.

Фотографію опублікували на офіційному Instagram акаунті принца та принцеса Уельських. "Дякуємо Тейлор Свіфт за чудовий вечір", — йдеться в описі під знімком.

На самому шоу принц Вільям, який є першим в черзі на престол, не стримувався на трибунах. Інші глядачі шоу зафільмували, як 42-річний чоловік Кейт Міддлтон (на шоу не завітала) відривався під хіт Shake It Off.

Prince William dancing to Taylor Swift’s ‘Shake It Off’ at the Eras Tour in London. pic.twitter.com/yBzm8mbULF — Pop Base (@PopBase) June 22, 2024

У своїх соцмережах Свіфт також поділилася знімком, на якому вона позує принцом Вільямом, 10-річним принцом Джорджем і 9-річною принцесою Шарлоттою, а також зі своїм бойфрендом, американським спортсменом Тревісом Келсом.

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки обходиться Кейт Міддлтон одяг її дітей. Також ми розповідали, що король Чарльз III поділився дитячим фото принца Вільяма.