Принцессу Анну госпитализировали — какое состояние у единственной сестры Чарльза III

Принцесса Анна. Фото: Reuters

Единственная сестра короля Великобритании Чарльза III, 73-летняя принцесса Анна была госпитализирована. Она получила травму в своем имении в Глостершире.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

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Госпитализация принцессы Анны

Согласно заявлению представителей Букингемского дворца, сестра Чарльза III получила незначительные травмы и сотрясение мозга после инцидента. Пока принцесса Анна останется под наблюдением в больнице Саутмида в Бристоле. Но ожидается, что она полностью и быстро поправится.

Подробности инцидента не разглашаются. Впрочем, медицинская команда принцессы Анны предположила, что травма головы соответствует типу ушиба от копыт или головы лошади.

"Король подробно информирован и вместе со всей королевской семьей посылает принцессе самые искренние слова любви и добрые пожелания скорейшего выздоровления", — говорится в заявлении дворца.

Принцесса Анна с мужем. Фото: Reuters

Принцесса Анна известна своей страстью к конному спорту и верховой езде. Она входила в состав сборной Великобритании на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Тогда дочь Елизаветы II стала первым членом королевской семьи, участвовавшей в спортивных соревнованиях столь высокого уровня.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям с детьми оторвался на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Также мы рассказывали, что герцогиня Софи и принцесса Беатрис появились на мероприятии в одинаковых платьях.