Єфросиніна гнівно прокоментувала скандал щодо публічного приниження Alyona Alyona

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ведуча Маша Єфросиніна не втрималася від реакції на скандал за участю ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова. Чоловіки публічно принизили через зовнішність журналістку Аліну Доротюк та реперку Alyona Alyona.

Свою позицію Єфросиніна висловила в Instagram.

Читайте також:

Єфросиніна порівняла скандальних блогерів з упирями

За словами ведучої, скандальні чоловіки саме з неї вони почали "оббивання своїх мізогінійних наративів" та наклепу. Маша переконує, що ніколи не привертала уваги підписників до цього, адже для неї вони просто, "як вуличний смітник, повз який вона щоранку проходить, не повертаючи голови".

Телеведуча Маша Єфросиніна про скандал з Доротюк. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"І зараз я навіть не хочу бруднити свої пальці, якими набираю цей тест, щоб писати їхні імена! Мою переконання — вони лише цього й добиваються: щоб їх побачили, щоб обговорювали широким загалом, щоб підсвітили ліхтариком дно тієї вигрібної ями, звідки вони тявкають! Я не стала постити той ганебний ролик (який вони, до речі, вже видалили), щоб таким чином підтримати Аліну, Люду та Альону, бо не хотіла, щоб ще два мільйони людей побачили та почули цей смрад про чудових жінок", — розповіла зірка.

Єфросиніна переконана, що неможливо закенсилити те, що базово не мало та не має соціальної ваги, репутації та авторитету.

"Навіть, якщо вони вибачяться, вони не припинять смердіти. Залиште їх на одинці з їхніми глибокими травмами та маленькими пі*ками, які нікому не потрібні. Годі підживляти стерв'ятників та давати їм значущості. Перевага мого досвіду та віку в тому, що я бачила таких упирів десятки", — запевнила ведуча.

Нагадаємо, журналістка Доротюк відповіла на публічне приниження блогерами.

Раніше Наталка Денисенко розповіла, що думає про скандал з Остапчуком навколо "10/10".