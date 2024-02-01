Ефросинина гневно прокомментировала скандал по поводу публичного унижения Alyona Alyona

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ведущая Маша Ефросинина не удержалась от реакции на скандал с участием ведущих YouTube-канала "Исландия" Сергея Иванова и Владимира Петрова. Мужчины публично унизили из-за внешности журналистку Алину Доротюк и репершу Alyona Alyona.

Свою позицию Ефросинина высказала в Instagram.

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По словам ведущей, скандальные мужчины именно с нее они начали "оббивание своих мизогинейных нарративов" и клеветы. Маша убеждает, что никогда не привлекала внимания подписчиков к этому, ведь для нее они просто, "как уличная мусорка, мимо которой она каждое утро проходит, не поворачивая головы".

Телеведущая Маша Ефросинина о скандале с Доротюк. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"И сейчас я даже не хочу пачкать свои пальцы, которыми набираю этот тест, чтобы писать их имена! Мое убеждение — они только этого и добиваются: чтобы их увидели, чтобы обсуждали широко, чтобы подсветили фонариком дно той выгребной ямы, откуда они тевкают! Я не стала постить тот позорный ролик (который они, кстати, уже удалили), чтобы таким образом поддержать Алину, Люду и Алену, потому что не хотела, чтобы еще два миллиона людей увидели и услышали этот смрад о замечательных женщинах", — рассказала звезда.

Ефросинина убеждена, что невозможно закэнсилить то, что базово не имело и не имеет социального веса, репутации и авторитета.

"Даже, если они извинятся, они не прекратят вонять. Оставьте их наедине с их глубокими травмами и маленькими пи*ками, которые никому не нужны. Нечего подкармливать стервятников и придавать им значимости. Преимущество моего опыта и возраста в том, что я видела таких упырей десятки", — заверила ведущая.

Напомним, журналистка Доротюк ответила на публичное унижение блогерами.

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