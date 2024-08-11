Маша Єфросиніна показалася із новою стрижкою — фото

Єфросиніна кардинально змінила зачіску і показала новий образ
Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна здивувала кардинальними змінами у зовнішності. Зірка зізналася, що нині проживає непростий період у житті.
Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці в Instagram.
Маша Єфросиніна змінила стрижку
Ведуча показалася шанувальникам із новою зачіскою. Зірка зізналася, що зараз вона проживає складний період у житті, і щоб якось себе відволікти від негативу, Єфросиніна зробила нову стрижку.
Ведуча показала себе із новою укладкою та довжиною.
"Кажуть, що, коли х*рово, треба йти в зал. Я пішла змінила зачіску. Але, відчуваю, в зал все одно доведеться", — підписала фото вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова зізналась, чому не виходять нові випуски популярного шоу із Машею Єфросиніною "Дорослі дівчата". Також ми розповідали, як Маші Єфросиніній вдається підтримувати тіло в тонусі.
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