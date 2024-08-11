Маша Єфросиніна показалася із новою стрижкою — фото

Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна здивувала кардинальними змінами у зовнішності. Зірка зізналася, що нині проживає непростий період у житті.

Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Маша Єфросиніна змінила стрижку

Ведуча показалася шанувальникам із новою зачіскою. Зірка зізналася, що зараз вона проживає складний період у житті, і щоб якось себе відволікти від негативу, Єфросиніна зробила нову стрижку.

Ведуча показала себе із новою укладкою та довжиною.

"Кажуть, що, коли х*рово, треба йти в зал. Я пішла змінила зачіску. Але, відчуваю, в зал все одно доведеться", — підписала фото вона.

Нова стрижка Єфросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова зізналась, чому не виходять нові випуски популярного шоу із Машею Єфросиніною "Дорослі дівчата". Також ми розповідали, як Маші Єфросиніній вдається підтримувати тіло в тонусі.