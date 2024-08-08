Маша Єфросиніна зізналась, як підтримує своє тіло в тонусі

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Єфросиніна вже багато років тримає себе у формі після того, як схудла на 20 кг. Втім за для цього 45-річна уродженка тимчасово окупованої Керчі (Крим) робить багато чого.

Про це вона розповіла Women’s Day.

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За словами шоувумен, їй важливо подобатися собі в дзеркалі. На початку своєї телекар’єри вона важила 86 кг. Тому Єфросиніна контролює свій раціон та займається фізичними активностями.

"Я тренуюся щодня. Намагаюся контролювати режим сну. Багато часу витрачаю на косметологічні процедури. Я не економлю на косметиці і доглядових процедурах. Чи я різала собі щось? Ні! Я просто за собою слідкую і тримаю свою вагу", — зізналась Єфросиніна.

Щодо спортивних навантажень, то Маша робить вранці пілатес. Не забуває громадська діячка і про медитації. У своїх попередніх інтерв’ю Єфросиніна зазначала — вона майже не вживає алкогольні напої, що інколи важко в компанії друзів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна зворушила відвертим зізнанням у почуттях до чоловіка, військовослужбовця Тимура Хромаєва. Також ми розповідали, що американська акторка Кеті Бейтс схудла на 60 кілограмів.