Маша Єфросиніна приміряла хутро і шкіру для українського Vogue — фото

Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна знялася для першого номера друкованого Vogue Ukraine Leaders 2024. Зірка приміряла декілька кардинально різних образів.

Відповідні кадри були опубліковані на офіційній сторінці Vogue в Instagram.

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У інтерв'ю для популярного глянцю телеведуча розповіла про те, як непросто очолювати благодійний фонд, який допомагає тисячам українок, які постраждали від війни.

"З літа 2022-го команда благодійного "Фонду Маша", організовує реабілітаційні табори "Незламна мама" в Карпатах: програма передбачає інтенсивні групові та індивідуальні заняття з психотерапевтами, арттерапію, тілесне відновлення. За 2,5 року повномасштабної війни їх відвідали понад 3000 українок та їхніх дітей, більшість із яких пережили страшні випробування: втрату близьких, житла, окупацію, полон", — йдеться у повідомленні.

Відома ведуча приміряла декілька стильних образів. Єфросиніна постала перед камерою у білому оверсайз костюмі, яскравому фіолетовому хутрі та у двох контрастних сукнях — чорної шкіряною та із легкої тканини. Вона доповнила вбрання нюдовим макіяжем та зібрала волосся у пучок.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна у білому костюмі. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведуча Маша Єфросиніна серед природи. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведуча Маша Єфросиніна із нюдовим макіяжем. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведуча Маша Єфросиніна у яскравому хутрі. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведуча Маша Єфросиніна у шкіряній сукніі. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Нагадаємо, у мережі ширилися чутки про розлучення Єфросиніної. А також Маша Єфросиніна поділилася із підписниками зворушливими кадрами із чоловіком, Тимуром Хромаєвим.