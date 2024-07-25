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У хутрі та шкірі — Єфросиніна прикрасила обкладинку популярного глянцю

25 липня 2024 11:48
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Маша Єфросиніна приміряла хутро і шкіру для українського Vogue — фото
Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна знялася для першого номера друкованого Vogue Ukraine Leaders 2024. Зірка приміряла декілька кардинально різних образів.

Відповідні кадри були опубліковані на офіційній сторінці Vogue в Instagram.

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У інтерв'ю для популярного глянцю телеведуча розповіла про те, як непросто очолювати благодійний фонд, який допомагає тисячам українок, які постраждали від війни.

"З літа 2022-го команда благодійного "Фонду Маша", організовує реабілітаційні табори "Незламна мама" в Карпатах: програма передбачає інтенсивні групові та індивідуальні заняття з психотерапевтами, арттерапію, тілесне відновлення. За 2,5 року повномасштабної війни їх відвідали понад 3000 українок та їхніх дітей, більшість із яких пережили страшні випробування: втрату близьких, житла, окупацію, полон", — йдеться у повідомленні.

Відома ведуча приміряла декілька стильних образів. Єфросиніна постала перед камерою у білому оверсайз костюмі, яскравому фіолетовому хутрі та у двох контрастних сукнях — чорної шкіряною та із легкої тканини. Вона доповнила вбрання нюдовим макіяжем та зібрала волосся у пучок.

Маша Єфросиніна прикрасила номер Vogue
Українська телеведуча Маша Єфросиніна у білому костюмі. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Маша Єфросиніна на обкладинці Vogue
Телеведуча Маша Єфросиніна серед природи. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Маша Єфросиніна знялась для Vogue
Телеведуча Маша Єфросиніна із нюдовим макіяжем. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Маша Єфросиніна у хутрі
Телеведуча Маша Єфросиніна у яскравому хутрі. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Маша Єфросиніна у чорній шкірі
Телеведуча Маша Єфросиніна у шкіряній сукніі. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Нагадаємо, у мережі ширилися чутки про розлучення Єфросиніної. А також Маша Єфросиніна поділилася із підписниками зворушливими кадрами із чоловіком, Тимуром Хромаєвим.

Маша Єфросініна фото українські зірки Vogue стиль мода-2024

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