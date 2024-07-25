Маша Єфросиніна приміряла хутро і шкіру для українського Vogue — фото

У хутрі та шкірі — Єфросиніна прикрасила обкладинку популярного глянцю
Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна знялася для першого номера друкованого Vogue Ukraine Leaders 2024. Зірка приміряла декілька кардинально різних образів.
Відповідні кадри були опубліковані на офіційній сторінці Vogue в Instagram.
Маша Єфросиніна знялась для Vogue
У інтерв'ю для популярного глянцю телеведуча розповіла про те, як непросто очолювати благодійний фонд, який допомагає тисячам українок, які постраждали від війни.
"З літа 2022-го команда благодійного "Фонду Маша", організовує реабілітаційні табори "Незламна мама" в Карпатах: програма передбачає інтенсивні групові та індивідуальні заняття з психотерапевтами, арттерапію, тілесне відновлення. За 2,5 року повномасштабної війни їх відвідали понад 3000 українок та їхніх дітей, більшість із яких пережили страшні випробування: втрату близьких, житла, окупацію, полон", — йдеться у повідомленні.
Відома ведуча приміряла декілька стильних образів. Єфросиніна постала перед камерою у білому оверсайз костюмі, яскравому фіолетовому хутрі та у двох контрастних сукнях — чорної шкіряною та із легкої тканини. Вона доповнила вбрання нюдовим макіяжем та зібрала волосся у пучок.
Нагадаємо, у мережі ширилися чутки про розлучення Єфросиніної. А також Маша Єфросиніна поділилася із підписниками зворушливими кадрами із чоловіком, Тимуром Хромаєвим.
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