Чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна не знімають шоу "Дорослі дівчата"

Фрагмент шоу "Дорослі дівчата". Скриншот: YouTube/mashaefrosynina

Шоувумен Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова вже майже як дев’ять місяців не випускали нових епізодів свого популярного YouTube-шоу "Дорослі дівчата". В мережі ширились чутки, що зіркові подруги посварилися. Втім, справжню причину за лаштунками "Музичної платформи" розкрила Полякова.

Відповідне відео з’явилось в Facebook проєкту "Ранок у Великому Місті".

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За словами співачки, популярне YouTube-шоу зараз на паузі. І причина не особисті стосунки між нею та Єфросиніною.

"Ми збираємося їх трошки переробити, в якомусь новому форматі. Тому що ви ж бачите, що всі як мавпи стали повторювати. Ці "Дорослі дівчата" і вдвох ведуть, і втрьох, і вчотирьох, і щось там кудахчуть. Але поки що ніхто "Дорослих дівчат" не переплюнув, бо потрібно бути дорослими і смішними", — зазначила Полякова.

Музична виконавиця запевняє — між нею та Машею немає суперечок. Бо їм немає чого ділити.

"Я навіть не знаю, хто це придумав. На якій темі ми могли б побити горшки? Що нам ділити? Ми з Машею дуже гарно спілкуємося. Якщо ви бачите (в соцмережах. — Ред.), вона буває в мене вдома", — підсумувала Полякова.

Про шоу "Дорослі дівчата"

Перший випуск проєкту вийшов ще до повномасштабної війни, у вересні 2021 року. Він набрав понад 2,7 млн переглядів. Тоді артистки вели "Дорослі дівчата" російською. Згодом, після критики користувачів соцмереж, Оля та Маша перейшли на українську.

Останній випуск вийшов наприкінці грудня 2023 року, і має майже 600 тисяч переглядів. Що цікаво, епізоди проєкту виходили не на окремому YouTube-каналі, а на власному Маші Єфросиніної.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова опанувала навички танкіста. Також ми розповідали, як Маші Єфросиніній вдається підтримувати тіло в тонусі.