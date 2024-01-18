Єфросиніна розповіла про одну зі своїх мрій

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Єфросиніна не раз розповідала в інтерв’ю, що майже не вживає алкогольні напої. Втім, саме про один з них, як виявилось, мріє знаменитість.

Про це Єфросиніна розповіла в сторіз свого Instagram.

Читайте також:

Про що мріє Маша Єфросиніна

Зіркова уродженка Керчі розповіла підписникам, що в неї виникла абсолютна непереносність алкоголю після важкоперенесеного ковіду 2020 року. Вона вже звикла жити без алкоголю та переважно п’є воду в компанії друзів. Але іноді, наголосила Маша, бувають різні приводи та настрій.

"Офіційно заявляю: мрію випити два келихи свого улюбленого рожевого вина і не помирати на ранок так, ніби мене отруїли", — заявила Єфросиніна.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

За словами Маші, лише раз за ці три роки їй не було погано вранці після вина. До цього Єфросиніна неодноразово розповідала, що її головна мрія збігається зі спільним бажанням мільйонів українців. Йдеться про перемогу у війні, яку 2014 року розв’язала РФ.

Новини.LIVE нагадує, що надмірне вживання алкогольних напоїв шкодить вашому здоров’ю (неповнолітнім продаж та вживання заборонене законодавством України).

Раніше ми розповідали, як чоловік Маші Єфросиніної, який служить в ЗСУ, виїхав за кордон. Також ми писали, що Єфросиніна прокоментувала корупційний скандал із сім’єю Гринкевичів.