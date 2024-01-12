Я категорично проти — Єфросиніна прокоментувала скандал з сім‘єю Гринкевичів

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна висловила свої думки щодо скандалу з родиною Гринкевичів, яких підозрюють у корупції. Також вона заявила, що Соня Морозюк мала б знати, хто її наречений.

Зірка прокоментувала ситуацію в instagram.

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Маша Єфросиніна проти вихваляння статками під час війни

Українська популярна телеведуча Маша Єфросиніна довго не коментувала корупційний скандал з родиною Гринкевичів та художницею Сонею Морозюк.

Зірка заявила, що поки не брала в них інтерв'ю, тому і не може висловлюватись щодо цього. Проте вона зазначила, що одна з перших зробили репост розслідування цієї справи Ігоря Лачена в соцмережах.

Маша Єфросиніна висловила свою позицію щодо вихвалянням статками під час війни. Вона вважає, що це недоречно.

"Я категорично проти хизуванням люксовим життям напоказ під час війни. "Розпаковка" дорогих тачок та будинків в соцмережах,

особисто на мою думку, зараз неприпустима. Мені завжди це здавалося жлобством — таким виправданням внутрішньої дрібності, але зараз це просто треба мати елементарну совість перед тими, хто за нас воює!" — завила зірка.

Водночас Маша Єфросиніна вважає, що заробляти великі гроші це добре. Успішне, заможне та забезпечене життя — це не те за що має бути соромно. Головне, щоб праця була чесною і законною.

"Я категорично "за", щоб всі заробляли багато та чесно. На всі свої браслети, прикраси, автівку, одяг я заробила своєю невпинною працею! Задекларувала! Але жодного разу я не влаштовувала з цього показове шоу в інстраграм, адже я проти вихвалянь", — написала зірка.

Сторіз Маші Єфросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Єфросиніна засудила наївність Соні Морозюк

Телеведуча дізналась про художницю кілька років тому через публічні колаборації з відомими брендами.

Вона вважає, що художниця Соня Морозюк мала б дізнаватися звідки у її нареченого Романа Гринкевича гроші. На її думку, вона дуже необдумано вчинила, коли вирішила не цікавитись справами чоловіка, якого зараз підозрюють у корупції.

"Було абсолютно очевидно, що вона (сама чи з чиєюсь допомогою, тоді це взагалі мене не цікавило) працює над тим, щоб стати публічною та визнаною. Я й пораділа за неї — це супер круто, коли зʼявляються нові таланти та персонажі. У цій ситуації найголовніше — набута нею до скандалу публічність! Я читала багато думок, мовляв, ну яка закохана дівчина цікавиться походженням статків нареченого!? Так, я не цікавилась, звідки в хлопця Ігоря жигулі, коли він приїздив до мене на побачення в Керчі... Бо я була нікому не відома закохана керченська звичайна дівчинка. А, коли ти вибудував собі (свідомо вибудував) соціальний капітал у вигляді популярності та певної соціальної відповідальності, ти, хочеш не хочеш, але мусиш цікавитися! 3 тебе тепер спитають", — написала зірка.

Сторіз Маші Єфросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Головне про скандал з Гринкевичами і Сонею Морозюк

Сім'ю Гринкевичів звинувачують у "відмиванні" грошей для ЗСУ. Нині триває кримінальне розлідування.

Старшого Ігоря Гринкевича Державне бюро розслідування впіймало на спробі дати хабаря у 500 тисяч доларів США за виведення з-під арешту певного майна.

Суспільство вважає причетним і сина обвинуваченого — Романа Гринкевича, адже на нього оформлена частина сімейного бізнесу, яка, ймовірно, займалась "відмиванням" грошей.

Роман — наречений Соні Морозюк, який, на думку українців, вкладав вкрадені гроші в кар'єру художниці, а також дарував їй дорогі подарунки.

Соня Морозюк і Роман Гринкевич. Фото: скрин з сторіс Романа Гринкевича

Раніше Трінчер гнівно "наїхала" на Морозюк через скандал з Гринкевичами.

Також на запит ДБР у фігурантки корупційного скандалу Соні Морозюк виявили дві квартири.

Нагадаємо, що блогерка Аліна Шаманська виступила проти булінгу Соні Морозюк.