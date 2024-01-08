Єфросиніна розповіла, що балувала дітей на свята та набрала зайву вагу

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Єфросиніна провела різдвяно-новорічні свята разом зі своїми двома дітьми. За словами зірки, вона дозволяла їм порушувати правила харчування та режиму. Також Маша поділилась власними трансформаціями.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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44-річна шоувумен зазначила, що за ці дні вона набрала два зайвих кілограми. І аби довести це підписникам, опублікувала відео в соцмережі, на якому показує своє тіло. Також Маша розповіла про дітей: доньку Нану, якій наступного місяця виповниться 20 років та восьмирічного сина Олександра.

"Боженька, на свята я була хорошою матірʼю: дозволяла дітям невпинно поглинати вуглеводи та солодке, а також повністю порушити режим їх сну. Ми іноді спали разом, мало читали книги та багато грали в ігри", — написала Маша та іронічно запитала в того самого Боженьки, чи заслужила тепер вона повноцінно повернутися до роботи.

Маша зазначила, що донька так і не дозволила зірковій мамі опублікувати фото та відео з нею. То ж за сестру "віддувався" Сашко. Хлопчик часто з’являється в соцмережах Єфросиніної.

Дочка Маші Єфросиніної не любить фотографуватися для соцмереж. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна порадила, як отямитися після обстрілів. Також ми розповідали, як одного разу Єфросиніна зустрічала Новий рік на автомобільній трасі.