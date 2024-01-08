Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Єфросиніна розповіла, що балувала дітей на свята та набрала зайву вагу arrow

Єфросиніна розповіла, що балувала дітей на свята та набрала зайву вагу

8 січня 2024 22:42
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Єфросиніна розповіла, що балувала дітей на свята та набрала зайву вагу
Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Маша Єфросиніна провела різдвяно-новорічні свята разом зі своїми двома дітьми. За словами зірки, вона дозволяла їм порушувати правила харчування та режиму. Також Маша поділилась власними трансформаціями. 

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

Читайте також:

Єфросиніна підбила підсумки свят

44-річна шоувумен зазначила, що за ці дні вона набрала два зайвих кілограми. І аби довести це підписникам, опублікувала відео  в соцмережі, на якому показує своє тіло. Також Маша розповіла про дітей: доньку Нану, якій наступного місяця виповниться 20 років та восьмирічного сина Олександра. 

"Боженька, на свята я була хорошою матірʼю: дозволяла дітям невпинно поглинати вуглеводи та солодке, а також повністю порушити режим їх сну. Ми іноді спали разом, мало читали книги та багато грали в ігри", — написала Маша та іронічно запитала в того самого Боженьки, чи заслужила тепер вона повноцінно повернутися до роботи. 

Маша зазначила, що донька так і не дозволила зірковій мамі опублікувати фото та відео з нею. То ж за сестру "віддувався" Сашко. Хлопчик часто з’являється в соцмережах Єфросиніної. 

null
Дочка Маші Єфросиніної не любить фотографуватися для соцмереж. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна порадила, як отямитися після обстрілів. Також ми розповідали, як одного разу Єфросиніна зустрічала Новий рік на автомобільній трасі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі