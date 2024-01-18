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Ефросинина рассказала про свою мечту

18 января 2024 21:45
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Стас Кожушко
Редактор
Ефросинина рассказала про свою мечту
Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Маша Ефросинина не раз рассказывала в интервью, что почти не употребляет алкогольные напитки. Впрочем, именно об одном из них, как оказалось, мечтает знаменитость.

Об этом Ефросинина рассказала в сториз своего Instagram.

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О чем мечтает Маша Ефросинина

Звездная уроженка Керчи рассказала подписчикам, что у нее возникла абсолютная непереносимость алкоголя после тяжело перенесенного ковида в 2020 году. Она уже привыкла жить без алкоголя и в основном пьет воду в компании друзей. Но иногда, подчеркнула Маша, бывают разные поводы и настроение.

"Официально заявляю: мечтаю выпить два бокала своего любимого розового вина, и не умирать на утро так, будто меня отравили", — заявила Ефросинина.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

По словам Маши, всего единожды за эти три года ей не было плохо утром после вина. До этого Ефросинина не раз рассказывала, что ее главная мечта совпадает с общим желанием миллионов украинцев. Речь идет о победе в войне, которую в 2014 году развязала РФ.

Новини.LIVE напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью (несовершеннолетним продажа и употребление запрещено законодательством Украины).

Ранее мы рассказывали, как муж Маши Ефросининой, который служит в ВСУ, выехал за границу. Также мы писали, что Ефросинина прокомментировала коррупционный скандал с семьей Гринкевичей.

алкоголь
соцсети
Маша Ефросинина
украинские звезды

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