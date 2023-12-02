Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Єва Лонгорія з глибоким декольте пригадала, як була "відчайдушною домогосподаркою" arrow

Єва Лонгорія з глибоким декольте пригадала, як була "відчайдушною домогосподаркою"

2 грудня 2023 20:02
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Єва Лонгорія з глибоким декольте пригадала, як була "відчайдушною домогосподаркою"
Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Єва Лонгорія зізналася, що їй байдуже, що її називають "звабливою" у "Відчайдушних домогосподарках". 48-річна актриса сказала, що роль Габріель Соліс привела її до Голлівуду.

Про це Єва розповіла в інтерв'ю журналу ELLE.

Читайте також:

Стильна фотосесія Лонгорії

Акторка у фотосесії позувала у розкішних образах від відомих брендів. Єва Лонгорія приміряла сукню Versace за 3,900 доларів, намисто Harry Winston, плащ Michael Kors Collection за 3,290 доларів, туфлі Christian Louboutin за 795 доларів.

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE
Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE
Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE
Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE
Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE
Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE
Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

Зірка дала інтерв'ю журналу ELLE, який назвав новий номер "Жінки в Голлівуді".

"Я пам’ятаю, коли я була в "Домогосподарках" і була найзвабливішою, люди казали: "Ти не боїшся, що будеш заручницею цього спокусливого образу?" Я подумала: "О Боже, ні. Я лечу на цій хвилі до успіху. Скажи, що я спокуслива. Мені байдуже, тому що настане день, коли ти скажеш, що я не спокуслива, і тоді мені теж буде все одно", — ділиться акторка.

Після виходу на екрани першого сезону "Відчайдушних домогосподарок", який приніс Єві не лише популярність, а й номінацію на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у телевізійному серіалі, Лонгорія зважилася на б'юті-експеримент. Щоб краще передати образ гламурної колишньої моделі, вона зробила модну стрижку та мелірування.

Нагадаємо, Лана Дель Рей продемонструвала пишний бюст на сторінках глянцю.

Раніше Кеті Перрі у мереживному корсеті стала обличчям Dolce & Gabbana.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі