Єва Лонгорія з глибоким декольте пригадала, як була "відчайдушною домогосподаркою"

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

Акторка Єва Лонгорія зізналася, що їй байдуже, що її називають "звабливою" у "Відчайдушних домогосподарках". 48-річна актриса сказала, що роль Габріель Соліс привела її до Голлівуду.

Про це Єва розповіла в інтерв'ю журналу ELLE.

Читайте також:

Стильна фотосесія Лонгорії

Акторка у фотосесії позувала у розкішних образах від відомих брендів. Єва Лонгорія приміряла сукню Versace за 3,900 доларів, намисто Harry Winston, плащ Michael Kors Collection за 3,290 доларів, туфлі Christian Louboutin за 795 доларів.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

Акторка Єва Лонгорія. Фото: ELLE

Зірка дала інтерв'ю журналу ELLE, який назвав новий номер "Жінки в Голлівуді".

"Я пам’ятаю, коли я була в "Домогосподарках" і була найзвабливішою, люди казали: "Ти не боїшся, що будеш заручницею цього спокусливого образу?" Я подумала: "О Боже, ні. Я лечу на цій хвилі до успіху. Скажи, що я спокуслива. Мені байдуже, тому що настане день, коли ти скажеш, що я не спокуслива, і тоді мені теж буде все одно", — ділиться акторка.

Після виходу на екрани першого сезону "Відчайдушних домогосподарок", який приніс Єві не лише популярність, а й номінацію на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у телевізійному серіалі, Лонгорія зважилася на б'юті-експеримент. Щоб краще передати образ гламурної колишньої моделі, вона зробила модну стрижку та мелірування.

Нагадаємо, Лана Дель Рей продемонструвала пишний бюст на сторінках глянцю.

Раніше Кеті Перрі у мереживному корсеті стала обличчям Dolce & Gabbana.