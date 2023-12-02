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Ева Лонгория с глубоким декольте вспомнила, как была "отчаянной домохозяйкой"

2 декабря 2023 20:02
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ева Лонгория с глубоким декольте вспомнила, как была "отчаянной домохозяйкой"
Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Ева Лонгория призналась, что ей безразлично, что ее называют "обольстительной" в "Отчаянных домохозяйках". 48-летняя актриса сказала, что роль Габриэль Солис привела ее в Голливуд.

Об этом Ева рассказала в интервью журналу ELLE.

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Стильная фотосессия Лонгории

Актриса в фотосессии позировала в роскошных образах от известных брендов. Ева Лонгория примеряла платье Versace за 3,900 долларов, ожерелье Harry Winston, плащ Michael Kors Collection за 3,290 долларов, туфли Christian Louboutin за 795 долларов.

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE
Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE
Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE
Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE
Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE
Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE
Актриса Ева Лонгория. Фото: ELLE

Звезда дала интервью журналу ELLE, назвавшему новый номер "Женщины в Голливуде".

"Я помню, когда я была в "Домохозяйках" и была самой обольстительной, люди говорили: "Ты не боишься, что будешь заложницей этого соблазнительного образа?" Я подумала: "О Боже, нет. Я лечу на этой волне к успеху. Скажи, что я соблазнительна. Мне все равно, потому что настанет день, когда ты скажешь, что я не соблазнительна, и тогда мне тоже будет все равно", — делится актриса.

После выхода на экраны первого сезона "Отчаянных домохозяек", который принес Еве не только популярность, но и номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телевизионном сериале, Лонгория решилась на бьюти-эксперимент. Чтобы лучше передать образ гламурной экс-модели, она сделала модную стрижку и мелирование.

Напомним, Лана Дель Рэй продемонстрировала пышный бюст на страницах глянца.

Ранее Кэти Перри в кружевном корсете стала лицом Dolce&Gabbana.

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