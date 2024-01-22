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Вагітна дружина переможця "Танців з зірками" у бікіні показала, як змінилася її фігура

22 січня 2024 12:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Вагітна дружина переможця "Танців з зірками" у бікіні показала, як змінилася її фігура
Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дружина переможця "Танців з зірками" Жені Кота, Наталія Татарінцева вирушила на відпочинок. Танцівниця, яка перебуває та другому триместрі вагітності, показала, як змінилася її фігура останнім часом.

Фото майбутня мама опублікувала в Instagram.

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Наталія Татарінцева поділилася з фоловерами щасливими фото у бікіні. Жінка відпочиває на курорті і демонструє, як змінилася її фігуру за останні місяці. На фото танцівниця позує у яскравому бікіні та чесно говорить про набрані кілограми.

 

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/
Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото:  instagram.com/tatarintseva.kot/

 

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/
Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото:  instagram.com/tatarintseva.kot/

 

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/
Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото:  instagram.com/tatarintseva.kot/

"Пузяш росте, а з ним і стегна, попа, боки та целюліт, який Коту подобається", — коментує Наталія Татарінцева.

Раніше подружжя зізналося, що намагались завагітніти 4 роки.

"Нам ставили діагноз — безпліддя. Ми рік працювали з репродуктологом і вже були готові на ЕКО…а потім обійняли один одного і вирішили просто чекати поки до нас прийде наше диво. Тим часом кохались, жили наше життя, створювали нові проєкти і були готові до всього, що до нас приходить. А прийшло НАЙОЧІКУВАНІШЕ в найнеочікуваніший момент, і ми до цього готові", — повідомила танцівниця.

Пара дізналася про вагітність ще на початку листопада. Наталія довго не могла у це повірити та зробила одразу три тести на вагітність. І зрештою результат був позитивним.

Нагадаємо, колишня дружина Ченнінга Татума чекає на третю дитину.

Раніше Меган Фокс з'явилась на публіці у сміливому вбранні після одкровень про невдалу вагітність.

вагітність
українські зірки
Женя Кот
Наталія Татарінцева

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