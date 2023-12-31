Євген Кот показав зворушливу реакцію своєї тещі на новину про майбутнє поповнення

Женя Кот з дружиною. Фото: instagram.com/kot_jenya

Танцюрист Євген Кот показав, як мама і тато його дружини танцюристки Наталії Татарінцевої відреагували на новину про те, що вони чекають на поповнення в родині.

Зворушливе відео опублікував у сторіс в Instagram.

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Танцюристи Євген Кот і Наталія Татарінцева днями оголосили, що чекають на поповнення. Більше того, довгоочікуване, адже подружжя не могло завагітнити протягом 4-х років, Наталії навіть поставили діагноз безпліддя.

Та напередодні пара оголосила своїм прихильникам щасливу новину. Тепер Женя показав, як вони повідомляли про це мамі і тату Татарінцевої.

Скриншот зі сторіс instagram.com/kot_jenya

На відео мама танцюристки тримає тест і не розуміє, що він означає. Вона навіть спочатку вирішила, що це тест на коронавірус, адже про це пожартував Євген.ґ

Та коли жінка зрозуміла, що її донька вагітна — не змогла стримати емоцій. Питала, чи правда це і плакала.

Скриншот зі сторіс instagram.com/kot_jenya

Тим часом, як тато поводив себе, ніби все вже знає і застеріг свою дружину не радіти так сильно, щоб серце не схопило.

Скриншот зі сторіс instagram.com/kot_jenya

Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Кот зізнався, як важко було завагітніти його дружині.

Також ми повідомляли, що танцівник Женя Кот вперше стане батьком.