Євген Кот показав зворушливу реакцію своєї тещі на новину про майбутнє поповнення
Танцюрист Євген Кот показав, як мама і тато його дружини танцюристки Наталії Татарінцевої відреагували на новину про те, що вони чекають на поповнення в родині.
Зворушливе відео опублікував у сторіс в Instagram.
Не стримала сліз
Танцюристи Євген Кот і Наталія Татарінцева днями оголосили, що чекають на поповнення. Більше того, довгоочікуване, адже подружжя не могло завагітнити протягом 4-х років, Наталії навіть поставили діагноз безпліддя.
Та напередодні пара оголосила своїм прихильникам щасливу новину. Тепер Женя показав, як вони повідомляли про це мамі і тату Татарінцевої.
На відео мама танцюристки тримає тест і не розуміє, що він означає. Вона навіть спочатку вирішила, що це тест на коронавірус, адже про це пожартував Євген.ґ
Та коли жінка зрозуміла, що її донька вагітна — не змогла стримати емоцій. Питала, чи правда це і плакала.
Тим часом, як тато поводив себе, ніби все вже знає і застеріг свою дружину не радіти так сильно, щоб серце не схопило.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Кот зізнався, як важко було завагітніти його дружині.
Також ми повідомляли, що танцівник Женя Кот вперше стане батьком.
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