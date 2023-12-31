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Євген Кот показав зворушливу реакцію своєї тещі на новину про майбутнє поповнення

31 грудня 2023 17:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Євген Кот показав зворушливу реакцію своєї тещі на новину про майбутнє поповнення
Женя Кот з дружиною. Фото: instagram.com/kot_jenya
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Танцюрист Євген Кот показав, як мама і тато його дружини танцюристки Наталії Татарінцевої відреагували на новину про те, що вони чекають на поповнення в родині. 

Зворушливе відео опублікував у сторіс в Instagram

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Танцюристи Євген Кот і Наталія Татарінцева днями оголосили, що чекають на поповнення. Більше того, довгоочікуване, адже подружжя не могло завагітнити протягом 4-х років, Наталії навіть поставили діагноз безпліддя. 

 

Та напередодні пара оголосила своїм прихильникам щасливу новину. Тепер Женя показав, як вони повідомляли про це мамі і тату Татарінцевої. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kot_jenya

На відео мама танцюристки тримає тест і не розуміє, що він означає. Вона навіть спочатку вирішила, що це тест на коронавірус, адже про це пожартував Євген.ґ

Та коли жінка зрозуміла, що її донька вагітна — не змогла стримати емоцій. Питала, чи правда це і плакала.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kot_jenya

Тим часом, як тато поводив себе, ніби все вже знає і застеріг свою дружину не радіти так сильно, щоб серце не схопило.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kot_jenya

Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Кот зізнався, як важко було завагітніти його дружині. 

Також ми повідомляли, що танцівник Женя Кот вперше стане батьком. 

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