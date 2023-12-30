Женя Кот зізнався, як важко було завагітніти його дружині

Женя і Наталія Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Зірковий хореограф Женя Кот нещодавно повідомив гарну звістку — його дружина при надії. Пара довго мріяла про дитину і робили все можливе для цього.

Артист поділився подробицями в instagram.

Читайте також:

Женя Кот і його дружина намагались завагітніти роками

Зірковий хореограф Женя Кот та його дружина танцівниця Наталія Татарінцева очікують свого першого малюка. Їм довелось пройти разом безліч випробувань, перш ніж вдалось завагітніти.

"Ми намагались завагітніти 4 роки. Нам ставили діагноз — безпліддя. Ми рік працювали з репродуктологом і вже були готові на ЕКО…" — поділився складною історією хореограф.

Зіркова пара не втрачала надію і вирішила, що потрібно відпустити ситуацію. Вони обійнялись і вирішили "зачекати, поки прийде чудо".

"Тим часом кохались, жили наше життя, створювали нові проєкти і були готові до всього, що до нас приходить. А прийшло найочікуваніше в найнеочікуваніший момент, і ми до цього готові", — щасливо розповів Кот.

Женя і Наталія Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Раніше ми писали, як відреагували мережі про цю вагітність.

Нагадаємо, що Саша Бо вперше показала своє тіло після пологів.