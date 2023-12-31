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Евгений Кот показал трогательную реакцию своей тещи на новость о предстоящем пополнении

31 декабря 2023 17:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Евгений Кот показал трогательную реакцию своей тещи на новость о предстоящем пополнении
Женя Кот с женой. Фото: instagram.com/kot_jenya
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Танцор Евгений Кот показал, как мама и папа его жены, танцовщицы Наталии Татаринцевой, отреагировали на новость о том, что они ждут пополнения в семье.

Трогательное видео опубликовал в сторис в Instagram.

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Танцоры Евгений Кот и Наталья Татаринцева на днях объявили, что ждут пополнения. Более того, долгожданное, ведь супруги не могли забеременеть в течение 4-х лет, Наталье даже поставили диагноз бесплодие.

 

Но накануне пара объявила своим поклонникам счастливую новость. Теперь Женя показал, как они сообщали об этом маме и папе Татаринцевой.

 

Скриншот со сторис instagram.com/kot_jenya

На видео мама танцовщицы держит тест и не понимает, что он означает. Она даже сначала решила, что это тест на коронавирус, ведь об этом пошутил Евгений.

Но когда женщина поняла, что ее дочь беременна, не смогла сдержать эмоций. Спрашивала, правда ли это и плакала.

 

Скриншот со сторис instagram.com/kot_jenya

Между тем, как папа вел себя, будто все уже знает и предостерег свою жену не радоваться так сильно, чтобы сердце не схватило.

 

Скриншот со сторис instagram.com/kot_jenya

Напомним, ранее мы писали, что Женя Кот признался, как тяжело было забеременеть его жене.

Также мы сообщали, что танцовщик Женя Кот впервые станет отцом.

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