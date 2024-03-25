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Євгенія Емеральд розповіла, як уламок ракети впав біля її будинку

25 березня 2024 17:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Євгенія Емеральд розповіла, як уламок ракети впав біля її будинку
Блогерка Євгенія Емеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Колишня військова, блогерка Євгенія Емеральд поділилася переживаннями про жахливий ранок 25 березня, коли окупанти атакували Київ швидкісними балістичними ракетами. Уламки повітряної цілі впали недалеко від її приватного будинку.

Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Емеральд поділилася пережитим жахом

Колишня військова розповіла, що під час чергової атаки Росії по Києву біля її дому було дуже гучно. Уламок від збитої ракети впав на подвір'я приватного будинку, недалеко від якого мешкає Емеральд.

Під час обстрілу вона дуже переживала за своїх двох дітей —10-річну Жасмін та Афіну, якій ще немає і року. Маленьку вона накривала собою під час вибухів, а старша дівчинка спала у цей час.

Емеральд закликала підписників не нехтувати безпекою під час повітряної тривоги.

Євгенія Емеральд розповіла, як уламок ракети впав біля її будинку - фото 1
Блогерка Євгенія Емеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya

"Так, дійсно, уламок впав недалеко від нашого будинку в приватному секторі на Осокорках. Гучно було дуже, мені не треба вам про це розповідати, ви й так це все відчуваєте і знаєте. Страшно, бо дитина одна, друга. Маленька була поруч зі мною, я її накрила собою, вона нічого не зрозуміла. Старша спала, в неї зараз канікули. За дітей дуже страшно! Тому бережіть себе, будь ласка", — зазначила блогерка.

Нагадаємо, співачка MamaRika розповідала, як її маленький син злякався та розплакався під час ракетної атаки на Київ. Також ми розповідали про те, що блогерка Саба Мусіна ледве не втратила доньку під час обстрілу Києва, адже її школа була поруч з місцем ''прильоту''.

Київ
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росіяни
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ракети
війна в Україні
атака
Євгенія Емеральд

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