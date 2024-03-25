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Евгения Эмеральд рассказала, как обломок ракеты упал возле ее дома

25 марта 2024 17:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Евгения Эмеральд рассказала, как обломок ракеты упал возле ее дома
Блогер Евгения Эмеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Бывшая военная Евгения Эмеральд поделилась переживаниями про ужасное утро 25 марта, когда оккупанты атаковали Киев скоростными баллистическими ракетами. Обломки воздушной цели упали недалеко от её частного дома.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице Instagram.

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Эмеральд поделилась пережитым ужасом

Бывшая военная рассказала, что во время очередной атаки России по Киеву возле ее дома было очень громко. Обломок от сбитой ракеты упал во двор частного дома, недалеко от которого проживает Эмеральд.

Во время обстрела она очень переживала за своих двоих детей — 10-летнюю Жасмин и Афину, которой еще нет и года. Маленькую она накрывала собой при взрывах, а старшая девочка спала в это время.

Эмеральд призвала подписчиков не пренебрегать безопасностью во время воздушной тревоги.

Евгения Эмеральд рассказала, как обломок ракеты упал у ее дома - фото 1
Блогер Евгения Эмеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya

"Да, действительно, обломок упал недалеко от нашего дома в частном секторе на Осокорках. Громко было очень, мне не нужно вам об этом рассказывать, вы и так это все чувствуете и знаете. Страшно, потому что ребенок один, другой. Маленькая была рядом со мной, я её накрыла собой, она ничего не поняла. Старшая спала, у нее сейчас каникулы. За детей очень страшно! Поэтому берегите себя, пожалуйста", — отметила блогер.

Напомним, певица MamaRika рассказывала, как ее маленький сын испугался и расплакался во время ракетной атаки на Киев. Также мы рассказывали о том, что блогер Саба Мусина чуть не потеряла дочь во время обстрела Киева, ведь ее школа была рядом с местом ''прилета''.

Киев
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россияне
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Евгения Эмеральд

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