Європа профінансує зйомки 18 українських фільмів

ФІльм "Памфір". Фото: стопкадр з фільму

Європейський фонд солідарності з українським кіно оголосив перелік українських проектів, які будуть профінансовані. Перемогли 18 фільмів.

Про це повідомив фонд на своєму сайті.

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На конкурс від Європейського фонду солідарності з українським кіно було подано 86 заявок, з яких обрали 18 проектів, які отримають фінансування із загальним бюджетом у понад 3 мільйона гривень. Серед них — 10 документальних і 8 ігрових робіт.

10 проєктів перемогли і отримали фінансування на етап розробки:

"Антонівка", режисерка Катерина Горностай ("Стоп, Земля"),

"Нульовий рівень", режисерка Жанна Озірна ("Дорослий", "Благодать"),

"Вшиті субтитри", режисер Новруз Хікмет (другий режисер "Ля Палесіада"),

"Червона зона", режисерка Ірина Цілик "Земля блакитна ніби апельсин"),

"Ретенція", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір"),

"Гра в сліпоту", режисер Руслан Батицький ("Уроки української"),

"Дні, що хочеться забути", режисерка Єлізавета Сміт ("Школа №3"), Аліна Горлова ("Цей дощ ніколи не скінчиться"), Семен Мозговий ("Історія зимового саду"), Максим Наконечний ("Бачення метелика"),

"Під жовтим небом", режисерка Марина Назаренко,

"Вона", режисерка Ксенія Кравцова, Дар’я Онищенко ("Забуті"),

"Війна в Чорнобилі", режисер Олексій Радинській ("Нескінченність за Флоріаном").

Фільм "Стоп-Земля". Фото: стопкадр з фільму

Ще 8 проєктів отримають фінансування на фінальний етап кіновиробництва:

"Свято хризантем", режисер Семен Мозговий,

"Летіли хмари з великою швидкістю", режисер Роман Островський,

"Татова колискова", режисерка Леся Дяк,

"Displaced", режисерка Ольга Журба,

"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова,

"Реал", режисер Олег Сенцов,

"Ти — космос", режисер Павло Остріков,

"В повітрі", режисерка Оксана Сигарева.

Також 6 стрічок отримають кошти від програми Української кіноакадемії — "Displaced", "Ти – космос", "Свято хризантем", "Антонівка", "Дні, що хочеться забути" та "Війна в Чорнобилі".

Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин". Фото: стопкадр з фільму

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