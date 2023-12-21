Європа профінансує зйомки 18 українських фільмів
Європейський фонд солідарності з українським кіно оголосив перелік українських проектів, які будуть профінансовані. Перемогли 18 фільмів.
Про це повідомив фонд на своєму сайті.
В Україні знімуть 18 нових фільмів
На конкурс від Європейського фонду солідарності з українським кіно було подано 86 заявок, з яких обрали 18 проектів, які отримають фінансування із загальним бюджетом у понад 3 мільйона гривень. Серед них — 10 документальних і 8 ігрових робіт.
10 проєктів перемогли і отримали фінансування на етап розробки:
- "Антонівка", режисерка Катерина Горностай ("Стоп, Земля"),
- "Нульовий рівень", режисерка Жанна Озірна ("Дорослий", "Благодать"),
- "Вшиті субтитри", режисер Новруз Хікмет (другий режисер "Ля Палесіада"),
- "Червона зона", режисерка Ірина Цілик "Земля блакитна ніби апельсин"),
- "Ретенція", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір"),
- "Гра в сліпоту", режисер Руслан Батицький ("Уроки української"),
- "Дні, що хочеться забути", режисерка Єлізавета Сміт ("Школа №3"), Аліна Горлова ("Цей дощ ніколи не скінчиться"), Семен Мозговий ("Історія зимового саду"), Максим Наконечний ("Бачення метелика"),
- "Під жовтим небом", режисерка Марина Назаренко,
- "Вона", режисерка Ксенія Кравцова, Дар’я Онищенко ("Забуті"),
- "Війна в Чорнобилі", режисер Олексій Радинській ("Нескінченність за Флоріаном").
Ще 8 проєктів отримають фінансування на фінальний етап кіновиробництва:
- "Свято хризантем", режисер Семен Мозговий,
- "Летіли хмари з великою швидкістю", режисер Роман Островський,
- "Татова колискова", режисерка Леся Дяк,
- "Displaced", режисерка Ольга Журба,
- "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова,
- "Реал", режисер Олег Сенцов,
- "Ти — космос", режисер Павло Остріков,
- "В повітрі", режисерка Оксана Сигарева.
Також 6 стрічок отримають кошти від програми Української кіноакадемії — "Displaced", "Ти – космос", "Свято хризантем", "Антонівка", "Дні, що хочеться забути" та "Війна в Чорнобилі".
Нагадаємо про кінопрем'єри тижня — повернення Аквамена та подорож до Вифлеєма з Антоніо Бандерасом.
Раніше ми писали про Кейт Вінслет, яка приміряла образ диктаторки та вбивці у новому серіалі.
Читайте Новини.LIVE!