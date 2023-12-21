Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Європа профінансує зйомки 18 українських фільмів arrow

Європа профінансує зйомки 18 українських фільмів

21 грудня 2023 16:01
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Європа профінансує зйомки 18 українських фільмів
ФІльм "Памфір". Фото: стопкадр з фільму
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Європейський фонд солідарності з українським кіно оголосив перелік українських проектів, які будуть профінансовані. Перемогли 18 фільмів.

Про це повідомив фонд на своєму сайті.

Читайте також:

В Україні знімуть 18 нових фільмів

На конкурс від Європейського фонду солідарності з українським кіно було подано 86 заявок, з яких обрали 18 проектів, які отримають фінансування із загальним бюджетом у понад 3 мільйона гривень. Серед них — 10 документальних і 8 ігрових робіт.

10 проєктів перемогли і отримали фінансування на етап розробки:

  • "Антонівка", режисерка Катерина Горностай ("Стоп, Земля"),
  • "Нульовий рівень", режисерка Жанна Озірна ("Дорослий", "Благодать"),
  • "Вшиті субтитри", режисер Новруз Хікмет (другий режисер "Ля Палесіада"),
  • "Червона зона", режисерка Ірина Цілик "Земля блакитна ніби апельсин"),
  • "Ретенція", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір"),
  • "Гра в сліпоту", режисер Руслан Батицький ("Уроки української"),
  • "Дні, що хочеться забути", режисерка Єлізавета Сміт ("Школа №3"), Аліна Горлова ("Цей дощ ніколи не скінчиться"), Семен Мозговий ("Історія зимового саду"), Максим Наконечний ("Бачення метелика"),
  • "Під жовтим небом", режисерка Марина Назаренко,
  • "Вона", режисерка Ксенія Кравцова, Дар’я Онищенко ("Забуті"),
  • "Війна в Чорнобилі", режисер Олексій Радинській ("Нескінченність за Флоріаном").
"Стоп-Земля"
Фільм "Стоп-Земля". Фото: стопкадр з фільму

Ще 8 проєктів отримають фінансування на фінальний етап кіновиробництва:

  • "Свято хризантем", режисер Семен Мозговий,
  • "Летіли хмари з великою швидкістю", режисер Роман Островський,
  • "Татова колискова", режисерка Леся Дяк,
  • "Displaced", режисерка Ольга Журба,
  • "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова,
  • "Реал", режисер Олег Сенцов,
  • "Ти — космос", режисер Павло Остріков,
  • "В повітрі", режисерка Оксана Сигарева.

Також 6 стрічок отримають кошти від програми Української кіноакадемії — "Displaced", "Ти – космос", "Свято хризантем", "Антонівка", "Дні, що хочеться забути" та "Війна в Чорнобилі".

Земля блакитна, ніби апельсин
Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин". Фото: стопкадр з фільму

Нагадаємо про кінопрем'єри тижня — повернення Аквамена та подорож до Вифлеєма з Антоніо Бандерасом.

Раніше ми писали про Кейт Вінслет, яка приміряла образ диктаторки та вбивці у новому серіалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі