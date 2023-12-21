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Европа профинансирует съемки 18 украинских фильмов

21 декабря 2023 16:01
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Европа профинансирует съемки 18 украинских фильмов
Фильм "Памфир". Фото: стопкадр из фильма
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Европейский фонд солидарности с украинским кино объявил перечень украинских проектов, которые будут профинансированы. Победили 18 фильмов.

Об этом сообщил фонд на своем сайте.

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На конкурс от Европейского фонда солидарности с украинским кино было подано 86 заявок, из которых избрали 18 проектов, которые получат финансирование с общим бюджетом более 3 миллионов гривен. Среди них – 10 документальных и 8 игровых работ.

10 проектов победили и получили финансирование на этапе разработки:

  • "Антоновка", режиссер Екатерина Горностай ("Стоп, Земля"),
  • "Нулевой уровень", режиссер Жанна Озирная ("Взрослый", "Благодать"),
  • "Вшитые субтитры", режиссер Новруз Хикмет (второй режиссер "У Палесиада"),
  • "Красная зона", режиссер Ирина Целик "Земля голубая как апельсин"),
  • "Ретенция", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир"),
  • "Игра в слепоту", режиссер Руслан Батицкий ("Уроки украинского"),
  • "Дни, что хочется забыть", режиссер Елизавета Смит ("Школа №3"), Алина Горлова ("Этот дождь никогда не кончится"), Семен Мозговой ("История зимнего сада"), Максим Наконечный ("Видение бабочки"),
  • "Под желтым небом", режиссер Марина Назаренко,
  • "Она", режиссер Ксения Кравцова, Дарья Онищенко ("Забытые"),
  • "Война в Чернобыле", режиссер Алексей Радинский ("Бесконечность за Флорианом").
"Стоп-Земля"
Фильм "Стоп Земля". Фото: стопкадр из фильма

Еще 8 проектов получат финансирование на финальный этап кинопроизводства:

  • "Праздник хризантем", режиссер Семен Мозговой,
  • "Летели облака с большой скоростью", режиссер Роман Островский,
  • "Папина колыбельная", режиссер Леся Дяк,
  • "Displaced", режиссер Ольга Журба,
  • "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова,
  • "Реал", режиссер Олег Сенцов,
  • "Ты — космос", режиссер Павел Остриков,
  • "В воздухе", режиссер Оксана Сигарева.

Также 6 лент получат средства от программы Украинской киноакадемии — "Displaced", "Ты — космос", "Праздник хризантем", "Антоновка", "Дни, которые хочется забыть" и "Война в Чернобыле".

Земля голубая, как апельсин
Фильм "Земля голубая, как апельсин". Фото: стопкадр из фильма

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