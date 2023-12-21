Европа профинансирует съемки 18 украинских фильмов

Фильм "Памфир". Фото: стопкадр из фильма

Европейский фонд солидарности с украинским кино объявил перечень украинских проектов, которые будут профинансированы. Победили 18 фильмов.

Об этом сообщил фонд на своем сайте.

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На конкурс от Европейского фонда солидарности с украинским кино было подано 86 заявок, из которых избрали 18 проектов, которые получат финансирование с общим бюджетом более 3 миллионов гривен. Среди них – 10 документальных и 8 игровых работ.

10 проектов победили и получили финансирование на этапе разработки:

"Антоновка", режиссер Екатерина Горностай ("Стоп, Земля"),

"Нулевой уровень", режиссер Жанна Озирная ("Взрослый", "Благодать"),

"Вшитые субтитры", режиссер Новруз Хикмет (второй режиссер "У Палесиада"),

"Красная зона", режиссер Ирина Целик "Земля голубая как апельсин"),

"Ретенция", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир"),

"Игра в слепоту", режиссер Руслан Батицкий ("Уроки украинского"),

"Дни, что хочется забыть", режиссер Елизавета Смит ("Школа №3"), Алина Горлова ("Этот дождь никогда не кончится"), Семен Мозговой ("История зимнего сада"), Максим Наконечный ("Видение бабочки"),

"Под желтым небом", режиссер Марина Назаренко,

"Она", режиссер Ксения Кравцова, Дарья Онищенко ("Забытые"),

"Война в Чернобыле", режиссер Алексей Радинский ("Бесконечность за Флорианом").

Фильм "Стоп Земля". Фото: стопкадр из фильма

Еще 8 проектов получат финансирование на финальный этап кинопроизводства:

"Праздник хризантем", режиссер Семен Мозговой,

"Летели облака с большой скоростью", режиссер Роман Островский,

"Папина колыбельная", режиссер Леся Дяк,

"Displaced", режиссер Ольга Журба,

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова,

"Реал", режиссер Олег Сенцов,

"Ты — космос", режиссер Павел Остриков,

"В воздухе", режиссер Оксана Сигарева.

Также 6 лент получат средства от программы Украинской киноакадемии — "Displaced", "Ты — космос", "Праздник хризантем", "Антоновка", "Дни, которые хочется забыть" и "Война в Чернобыле".

Фильм "Земля голубая, как апельсин". Фото: стопкадр из фильма

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