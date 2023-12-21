Европа профинансирует съемки 18 украинских фильмов
Европейский фонд солидарности с украинским кино объявил перечень украинских проектов, которые будут профинансированы. Победили 18 фильмов.
Об этом сообщил фонд на своем сайте.
В Украине снимут 18 новых фильмов
На конкурс от Европейского фонда солидарности с украинским кино было подано 86 заявок, из которых избрали 18 проектов, которые получат финансирование с общим бюджетом более 3 миллионов гривен. Среди них – 10 документальных и 8 игровых работ.
10 проектов победили и получили финансирование на этапе разработки:
- "Антоновка", режиссер Екатерина Горностай ("Стоп, Земля"),
- "Нулевой уровень", режиссер Жанна Озирная ("Взрослый", "Благодать"),
- "Вшитые субтитры", режиссер Новруз Хикмет (второй режиссер "У Палесиада"),
- "Красная зона", режиссер Ирина Целик "Земля голубая как апельсин"),
- "Ретенция", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир"),
- "Игра в слепоту", режиссер Руслан Батицкий ("Уроки украинского"),
- "Дни, что хочется забыть", режиссер Елизавета Смит ("Школа №3"), Алина Горлова ("Этот дождь никогда не кончится"), Семен Мозговой ("История зимнего сада"), Максим Наконечный ("Видение бабочки"),
- "Под желтым небом", режиссер Марина Назаренко,
- "Она", режиссер Ксения Кравцова, Дарья Онищенко ("Забытые"),
- "Война в Чернобыле", режиссер Алексей Радинский ("Бесконечность за Флорианом").
Еще 8 проектов получат финансирование на финальный этап кинопроизводства:
- "Праздник хризантем", режиссер Семен Мозговой,
- "Летели облака с большой скоростью", режиссер Роман Островский,
- "Папина колыбельная", режиссер Леся Дяк,
- "Displaced", режиссер Ольга Журба,
- "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова,
- "Реал", режиссер Олег Сенцов,
- "Ты — космос", режиссер Павел Остриков,
- "В воздухе", режиссер Оксана Сигарева.
Также 6 лент получат средства от программы Украинской киноакадемии — "Displaced", "Ты — космос", "Праздник хризантем", "Антоновка", "Дни, которые хочется забыть" и "Война в Чернобыле".
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