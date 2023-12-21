Повернення Аквамена та подорож до Вифлеєма з Антоніо Бандерасом: кінопрем'єри тижня

Постер фільму "Аквамен і загублене королівство". Фото: Кіноманія

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять нових фільмів. Серед них, зокрема, друга частина стрічки "Аквамен і загублене королівство", а також романтична комедія "Як закохатися до Різдва" з зіркою серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Тері Гетчер.

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Аквамен і загублене королівство (США)

За сюжетом фантастичного бойовика, головні ролі в якому зіграли суперзірки Джейсон Момоа, Ембер Герд, Патрік Вілсон, Ніколь Кідман та інші, Чорна Манта не зміг перемогти Аквамена з першого разу. Але він не полишив бажання помститися за смерть батька. Цього разу Чорна Манта ще небезпечніший і прагне знищити свого ворога раз і назавжди. Він використовує міць міфічного Чорного Тризуба, який пробуджує давню зловісну силу.

Бюджети першої та другої частин "Аквамена" майже ідентичні — 200 млн доларів. П’ять років тому "Аквамен" зібрав у світі понад мільярд доларів.

Як закохатися до Різдва (США)

Володарка премії "Золотий глобус" Тері Гетчер знялась в комедійній мелодрамі після чотирирічної перерви. За сюжетом письменниця, що стала генеральною директоркою модного бренду, має об'єднатися із конкурентами для порятунку своєї компанії. Щоб завоювати прихильність аудиторії, вона має написати колонку про те, як закохатися до Різдва.

Подорож до Вифлеєма (США)

Творці характеризують фільм як драму, мелодраму та комедію. До того ж це мюзикл, оскільки герої багато співають та танцюють. Творці додали до відомої біблейської історії курйозні подробиці та доречні жарти. Бюджет фільму склав всього 6 млн доларів.

Основний знімальний процес проходив у провінції Аліканте в Іспанії. Роль Ірода виконав Антоніо Бандерас, за плечима якого участь у понад 300 проєктах.

Переліт (США, Франція)

За сюжетом, голова сімейства крижнів Мак переконаний, що у світі немає кращого місця, ніж затишний ставок, на якому вони живуть. Його дружина Пем іншої думки. Вона точно знає, що є місця набагато цікавіші і не готова марнувати своє життя дивлячись щодня на одні й ті самі дерева біля води.. Вона переконує Мака вирушити у далеку подорож до Ямайки.

Секс-терапія (Бельгія, Франція)

Ремі та Сандра кохають одне одного, проте вони не можуть стати батьками Перешкодою виявляється так званий "синдром колишнього кохання". Подолати його можна лиш одним шляхом — ще раз зайнятися інтимом із колишніми партнерами та партнерками. Це стає викликом для них.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали про ТОП-5 найгірших фільмів 2023 року за версією кінокритиків Variety.