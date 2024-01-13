Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны
В первые дни 2024 года в результате массированной ракетной атаки оккупантов была повреждена территория дома родителей победительницы пятого сезона телешоу "Танці з зірками", хореографа Илоны Гвоздевой. Она с семьей находилась в укрытии и не пострадала. Танцовщица рассказала о своем текущем состоянии и дала украинцам советы, как держать себя в тонусе во время полномасштабной войны.
Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.
Советы Илоны Гвоздевой
По словам танцовщицы, последние недели она чувствует изнеможение на всех уровнях. Хотя и продолжает активно заниматься как домашними делами, так и рабочими. Но после ночных атак и воздушных тревог Илоне уже не хватает суток, чтобы успеть перезагрузиться и восстановить эмоциональное состояние.
"Такое ощущение, что пошло накопление негативных эмоций, стресса и я уже не вывожу. Сама понимаю, что меня затягивает в состояние постоянной тревоги и делаю все возможное, чтобы быстрее освободить свое тело и мысли от накопленного стресса", — призналась Илона.
Гвоздева отметила, что наверняка так же чувствуют себя большинство украинцев. Поэтому танцовщица решила посоветовать несколько вариантов, которые помогут землякам улучшить свое ментальное и физическое здоровье.
- Найти хобби или спорт;
- найти квалифицированного психотерапевта;
- иметь верных друзей, которые поддержат и делом и словом;
- выходить в люди;
- работать и донатить ВСУ;
- говорить родным слова благодарности и проявлять любовь;
- проводить время с детьми;
- быть бдительными к тревогам;
- учиться развиваться и не терять веры.
Напомним, ранее мы писали, что дизайнер Андре Тан дал совет, как успокоиться после взрывов. Также мы рассказывали, что Илона Гвоздева осудила коллег на детских соревнованиях.
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