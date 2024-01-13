Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

В первые дни 2024 года в результате массированной ракетной атаки оккупантов была повреждена территория дома родителей победительницы пятого сезона телешоу "Танці з зірками", хореографа Илоны Гвоздевой. Она с семьей находилась в укрытии и не пострадала. Танцовщица рассказала о своем текущем состоянии и дала украинцам советы, как держать себя в тонусе во время полномасштабной войны.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Советы Илоны Гвоздевой

По словам танцовщицы, последние недели она чувствует изнеможение на всех уровнях. Хотя и продолжает активно заниматься как домашними делами, так и рабочими. Но после ночных атак и воздушных тревог Илоне уже не хватает суток, чтобы успеть перезагрузиться и восстановить эмоциональное состояние.

"Такое ощущение, что пошло накопление негативных эмоций, стресса и я уже не вывожу. Сама понимаю, что меня затягивает в состояние постоянной тревоги и делаю все возможное, чтобы быстрее освободить свое тело и мысли от накопленного стресса", — призналась Илона.

Хореограф Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Гвоздева отметила, что наверняка так же чувствуют себя большинство украинцев. Поэтому танцовщица решила посоветовать несколько вариантов, которые помогут землякам улучшить свое ментальное и физическое здоровье.

Найти хобби или спорт;

найти квалифицированного психотерапевта;

иметь верных друзей, которые поддержат и делом и словом;

выходить в люди;

работать и донатить ВСУ;

говорить родным слова благодарности и проявлять любовь;

проводить время с детьми;

быть бдительными к тревогам;

учиться развиваться и не терять веры.

Напомним, ранее мы писали, что дизайнер Андре Тан дал совет, как успокоиться после взрывов. Также мы рассказывали, что Илона Гвоздева осудила коллег на детских соревнованиях.