Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны arrow

Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны

13 января 2024 23:24
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В первые дни 2024 года в результате массированной ракетной атаки оккупантов была повреждена территория дома родителей победительницы пятого сезона телешоу "Танці з зірками", хореографа Илоны Гвоздевой. Она с семьей находилась в укрытии и не пострадала. Танцовщица рассказала о своем текущем состоянии и дала украинцам советы, как держать себя в тонусе во время полномасштабной войны.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

Читайте также:

Советы Илоны Гвоздевой

По словам танцовщицы, последние недели она чувствует изнеможение на всех уровнях. Хотя и продолжает активно заниматься как домашними делами, так и рабочими. Но после ночных атак и воздушных тревог Илоне уже не хватает суток, чтобы успеть перезагрузиться и восстановить эмоциональное состояние.

"Такое ощущение, что пошло накопление негативных эмоций, стресса и я уже не вывожу. Сама понимаю, что меня затягивает в состояние постоянной тревоги и делаю все возможное, чтобы быстрее освободить свое тело и мысли от накопленного стресса", — призналась Илона.

Хореограф Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Гвоздева отметила, что наверняка так же чувствуют себя большинство украинцев. Поэтому танцовщица решила посоветовать несколько вариантов, которые помогут землякам улучшить свое ментальное и физическое здоровье.

  • Найти хобби или спорт;
  • найти квалифицированного психотерапевта;
  • иметь верных друзей, которые поддержат и делом и словом;
  • выходить в люди;
  • работать и донатить ВСУ;
  • говорить родным слова благодарности и проявлять любовь;
  • проводить время с детьми;
  • быть бдительными к тревогам;
  • учиться развиваться и не терять веры.

Напомним, ранее мы писали, что дизайнер Андре Тан дал совет, как успокоиться после взрывов. Также мы рассказывали, что Илона Гвоздева осудила коллег на детских соревнованиях.

соцсети
Илона Гвоздева
советы
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме