Ілона Гвоздьова розповіла правду, чи дійсно її будинок постраждав під час обстрілів Києва

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Вночі проти 2 січня росіяни обстріляли Київ та область "Шахедами". Чимало зірок публікували наслідки атаки, серед тих, хто показав пошкодження була хореографиня Ілона Гвоздьова.

У своєму Instagram Ілона розповіла, чи справді її будинок зазнав руйнувань.

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Гвоздьова запостила серію кадрів з пошкодженнями будинку та показала, як її син сидить в укритті. Прихильники були занепокоєні та переконані, що нерухомість зірки зазнала руйнувань. Та все виявилося дещо інакше.

Танцівниця Ілона Гвоздьова спростувала руйнування свого будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова спростувала руйнування свого будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова спростувала руйнування свого будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова у своєму будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Будинок наш цілий. Перед публікацією інформації варто дізнатися нюанси з перших джерел, а не гадати і версії свої писати. Уламками було пошкоджено територію будинку батьків мого чоловіка", — коментує серію публікацій ЗМІ танцівниця.

Як доказ того, що з вона перебуває у власній оселі, Гвоздьова опублікувала сторіз, як займається фітнесом у кімнаті будинку, а позаду неї сидить її чоловік.Нагадаємо,

Раніше помешкання зірки "МастерШеф" зазнало пошкоджень від ракетної атаки росіян.

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