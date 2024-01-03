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Ілона Гвоздьова розповіла правду, чи дійсно її будинок постраждав під час обстрілів Києва

3 січня 2024 08:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ілона Гвоздьова розповіла правду, чи дійсно її будинок постраждав під час обстрілів Києва
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Вночі проти 2 січня росіяни обстріляли Київ та область "Шахедами". Чимало зірок публікували наслідки атаки, серед тих, хто показав пошкодження була хореографиня Ілона Гвоздьова.

У своєму Instagram Ілона розповіла, чи справді її будинок зазнав руйнувань.

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Гвоздьова запостила серію кадрів з пошкодженнями будинку та показала, як її син сидить в укритті. Прихильники були занепокоєні та переконані, що нерухомість зірки зазнала руйнувань. Та все виявилося дещо інакше.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова спростувала руйнування свого будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова спростувала руйнування свого будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова спростувала руйнування свого будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова спростувала руйнування свого будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова спростувала руйнування свого будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова спростувала руйнування свого будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова у своєму будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова у своєму будинку. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Будинок наш цілий. Перед публікацією інформації варто дізнатися нюанси з перших джерел, а не гадати і версії свої писати. Уламками було пошкоджено територію будинку батьків мого чоловіка", — коментує серію публікацій ЗМІ танцівниця.

Як доказ того, що з вона перебуває у власній оселі, Гвоздьова опублікувала сторіз, як займається фітнесом у кімнаті будинку, а позаду неї сидить її чоловік.Нагадаємо,

Раніше помешкання зірки "МастерШеф" зазнало пошкоджень від ракетної атаки росіян.

Нагадаємо, Андре Тан дав пораду, як заспокоїтися після вибухів.

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