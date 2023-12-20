Ілона Гвоздьова показала, як збільшила груди
Відома українська хореографка Ілона Гвоздьова похвалилася результатом мамопластики. Зірка показала груди в усій красі.
Танцівниця розмістила допис в instagram.
Гвоздьова здійснила мрію і збільшила груди
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова показала свої нові груди. Вона знялась у рекламному кампейні одного бренду, де вдягла під піджак прозору сорочку. Усі охочі змогли роздивитись її новий бюст та кружевну білизну.
Ілона Гвоздьова нещодавно у вересні вирішила змінити своє тіло за допомогою мамопластики. Її діти вже підросли, тому вона була готова до перемін.
"Народження діточок, спортивний образ життя і останні роки постійного стресу дуже сильно вплинули на мій вигляд тіла! Так, хтось може казати, ви чудова, спортивна, рельєфна і так далі! Звісно, приємно це чути! Та я бачу в дзеркалі маленьку, худорляву дівчинку-підлітка, яка з кожним новим роком все більше нагадує старшу сестру доньки, ніж жінку!", — пояснювала причину бажання змінитися зірка.
Танцівниця довго думала та вагалась чи варто це роботи. Вона пройшла пройшла консультацій у різних лікарів та багато спілкувалась з психологом.
"Надважливе питання було для мене — навіщо я хочу збільшити груди, якщо є сімʼя, дітей вигодувала, чоловік взагалі проти, на роботу це взагалі ніколи не впливало? Відповідь одна — для себе, для свого внутрішнього стану. І це не про впевненість чи про комплекси, гонитва за трендами чи інста-самками, це саме про естетичну насолоду самої себе, про любов до себе, про турботу про себе", — додала Ілона.
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