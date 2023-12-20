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Илона Гвоздева показала, как увеличила грудь

20 декабря 2023 17:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Илона Гвоздева показала, как увеличила грудь
Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известная украинская хореографка Илона Гвоздева похвасталась результатом маммопластики. Звезда показала грудь во всей красе.

Танцовщица разместила сообщение в instagram.

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева показала свою новую грудь. Она снялась в рекламном компейне одного бренда, где надела под пиджак прозрачную рубашку. Все желающие смогли рассмотреть ее новый бюст и белье.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Илона Гвоздева недавно в сентябре решила изменить свое тело с помощью маммопластики. Ее дети уже подросли, поэтому она была готова к переменам.

"Рождение детишек, спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на мой вид тела! Да, кто-то может говорить, вы замечательная, спортивная, рельефная и так далее! Конечно, приятно это слышать! Да я вижу в зеркале маленькую, худощавую девочку-подростка, которая с каждым новым годом все больше напоминает старшую сестру дочери, чем женщину!" — объясняла причину желания измениться звезда.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица долго думала и колебалась, стоит ли это работы. Она прошла консультации у разных врачей и много общалась с психологом.

"Сверхважный вопрос был для меня — зачем я хочу увеличить грудь, если есть семья, детей выкормила, мужчина вообще против, на работу это вообще никогда не влияло? Ответ один — для себя, для своего внутреннего состояния. И это не об уверенности или о комплексы, погоня за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой себя, о любви к себе, о заботе о себе", — добавила Илона.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева к маммопластике. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Напомним, что молодая жена Остапчука показалась топлесс и рассказала, как изменилась.

Раньше Тринчер в меху на голое тело похвасталась роскошными бриллиантами.

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