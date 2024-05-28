Илона Гвоздева похвасталась новым бюстом.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева показала, как выглядит ее бюст после маммопластики. Звезда показалась поклонникам в нижнем белье.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда полгода назад отважилась на увеличение груди. Сейчас хореограф довольна результатом пластики и благодарит хирурга, который проводил операцию. Впрочем, она предупреждает поклонников о том, что хорошо сделанный бюст зависит не только от мастера, но и правильного прохождения послеоперационного периода.

Танцовщица поделилась с поклонниками откровенными фотографиями, на которых она позирует перед камерой в белом кружевном бюстгальтере, который удачно подчеркивает ее новые формы. Соблазнительный образ звезда дополнила серебряными украшениями и макияжем с густыми ресницами.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

"Прошло ровно 6 месяцев в момента операции и я могу показать эту красоту! Спасибо своему хирургу и клинике. Хочу подчеркнуть, что результат зависит не только от мастера, но и от правильного прохождения послеоперационного периода! Стоит придерживаться всех установок и рекомендаций врача и сознательно следовать им", — написала Гвоздева.

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как справляется со стрессом во время войны. А также известная хореографиня призналась, как относится к ведущему Владимиру Остапчуку.