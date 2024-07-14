Ілона Гвоздьова пояснила, як жити після мамопластики — деталі

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram/ilonagvozdeva

Українська танцівниця та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, що має дивні відчуття після пластичної операції. Вона нещодавно збільшила собі груди.

Деталями поділилась в Instagram.

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Зірка шоу "Танці з зірками" зробила мамопластику понад 6 місяців тому, втім досі відчуває дискомфорт.

"Відчуття легкого дискомфорту. Маю на увазі, що я ще звикаю до нового розміру. Коли напружуються грудні м'язи, звісно, відчуваю це по-новому", — написала зірка.

Ілона Гвоздьова звикає до свого нового тіла. Фото: instagram/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова довго наважувалась на операцію, однак все-таки прислухалась до внутрішнього голосу. Адже це була її давня мрія. Народження дітей, постійні заняття спортом та стрес змінили її тіло, а вона хотіла мати інший вигляд. Нині задоволена, хоча і досі на шляху до прийняття змін.

Ілона Гвоздьова здійснила свою мрію, коли збільшила груди. Фото: instagram/ilonagvozdeva

Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова вирушила відпочивати за кордон. Також вона пояснила, як ставиться до слави та зіркової хвороби.