Ілона Гвоздьова пояснила, як жити після мамопластики — деталі

Ілона Гвоздьова зізналась, що відчуває дискомфорт після мамопластики
Українська танцівниця та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, що має дивні відчуття після пластичної операції. Вона нещодавно збільшила собі груди.
Деталями поділилась в Instagram.
Ілона Гвоздьова пояснила, як їй живеться після пластичної операції
Зірка шоу "Танці з зірками" зробила мамопластику понад 6 місяців тому, втім досі відчуває дискомфорт.
"Відчуття легкого дискомфорту. Маю на увазі, що я ще звикаю до нового розміру. Коли напружуються грудні м'язи, звісно, відчуваю це по-новому", — написала зірка.
Ілона Гвоздьова довго наважувалась на операцію, однак все-таки прислухалась до внутрішнього голосу. Адже це була її давня мрія. Народження дітей, постійні заняття спортом та стрес змінили її тіло, а вона хотіла мати інший вигляд. Нині задоволена, хоча і досі на шляху до прийняття змін.
Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова вирушила відпочивати за кордон. Також вона пояснила, як ставиться до слави та зіркової хвороби.
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